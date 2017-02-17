Силового разгона блокады не будет - министр

17.02.2017 09:30

Совет национальной безопасности и обороны не рассматривал возможность прекращения блокады на Донбассе силовыми методами. Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал в программе "Левый берег с Соней Кошкиной", передает "Левый берег".



Целью блокады активистами неконтролируемых территорий министр назвал попытки нанести ущерб экономике Украины.



"Блокады были связаны с тем, чтобы государство силовым методом решило эти вопросы. Но государство пошло на диалог, дало возможность взвесить все "за" и "против". Я думаю, что основное озвучили: контрабанды быть не может. Ведь что такое контрабанда - это контрафактные вещи, товары подакцизные. Вот эти товары контролировать надо. Но то, что связано с энергетикой или с металлургическим комплексом, - это уже другой разговор", - сказал министр.



Игорь Насалик также отметил, что контроль за блокированием железнодорожных путей в Луганской и Донецкой областях не входит в функции Министерства энергетики.



"Министерство энергетики занимается тем, чтобы обеспечить устойчивую работу украинской энергосистемы. Поэтому, в первую очередь, задача министерства обеспечить украинцам свет и тепло.Также действия направлены на то, чтобы обеспечить потребности экономики государства", - министр. По его словам, блокированием торговли с оккупированными территориями должны заниматься "четко определенные структуры" - СБУ, Национальная полиция и другие силовые структуры.



Ранее на заседании в четверг СНБО рассмотрел вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности.



Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности и усилении защиты критической инфраструктуры.