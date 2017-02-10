Блокада Донбасса: Насалик с оружием в руках готов присоединиться к шахтерам, если они восстанут против оккупанта

10.02.2017 12:27

Блокада железной дороги на оккупированные территории - это политическое решение, которое повлечет серьезные последствия. В частности, шахтеры, лишенные зарплат, могут присоединиться к боевикам. Об этом сказал министр энергетики Игорь Насалик во время часа вопросов к правительству 10 февраля, сообщает 112.ua.

"На неконтролируемой территории осталось 660 тыс. шахтеров. Оплата за их труд ведется по той же цене. Эта цена 1730 грн, цена "Роттердам плюс" – вдвое больше.

Оплата идет через карточки Сбербанка, где оплачивается зарплата шахтерам. Я больше чем убежден, что вопрос блокады – это вопрос политического решения. Территория НКТ – это территория Украины, не Украины, вы должны сказать. Шахтеры, что там, это украинцы? Полная блокада приведет к тому, что шахтеры не получат зарплату. И тогда, если шахтеры поднимут оружие и выступят против режима, который там есть, я первый возьму автомат и присоединюсь к блокаде. Но если эти шахтеры, лишенные средств, пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови. Поэтому это вопрос политического решения, которое примет ВР. Махновщины не должно быть. Если вы примете решение полной блокады, ее должны проводить не добровольцы, а силовые структуры. Но вы должны тогда принять на себя общую ответственность", - сказал Насалик.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня такая блокада точно приведет к веерным отключениям в Украине.

"Я не могу сказать, что на сегодняшний день объединенная энергосистема, независимая от поставки антрацита в наше государство. К сожалению, так сложилось исторически. И на контролируемой территории антрацитовая группа добывается. Конечно, правительство смотрело на эту проблему. Минэнергетики в течение 2016 и 2017 года ввело 2 проекта и вводит 2 проекта, которые дают возможность возместить 3,5 млн тонн антрацитовой группы угля в объединенной энергосистеме. Однако на сегодня блокирование переходов бесспорно вызовет веерные отключения в нашем государстве и это стрессовая ситуация, и также вдвое повысит цену на уголь. Руководствовались ли мы по поставке угля из неконтролируемой территории? Нормативно-правовые акты регламентировали перемещение товаров. У Украины нет никаких корреспондентских счетов между неконтролируемой зоной", - подчеркнул министр.

Напомним, ветераны АТО начали торговую блокаду оккупированных территорий 25 января. Они начали с перекрытия железной дороги Луганск - Попасная, через некоторое время заблокировали узловую станцию заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области. В начале февраля участники блокады перекрыли переезд вблизи Бахмута Донецкой области, который ведет в оккупированную Горловку.

Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК ("Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта").