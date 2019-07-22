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Президент Зеленский анонсировал объединение трех министерств: что известно

22.07.2019 12:20
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Президент Зеленский анонсировал объединение трех министерств: что известно

В Украине могут объединить Министерство молодежи и спорта, Министерство информационной политики и Министерство культуры. Как пишет replyua.net, об этом вчера во время брифинга, давая ответ на вопросы представителей СМИ, заявил президент Владимир Зеленский. «Я поддерживаю эту идею, идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса», - пояснил глава государства.

Кроме того, в команде гаранта Конституции надеются, что первое заседание новой Рады состоится в День независимости. Соответствующее мнение озвучил руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Так или иначе, политсила не намерена дожидаться 9 сентября, когда, согласно нормам закона, истекает крайний срок для этого. 

«Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. 15 августа – это, возможно, еще рано. Кстати, хорошая идея: привязать это ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа», – отметил Корниенко.



Теги: Донбасс, президент, министерство, Зеленский
 
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