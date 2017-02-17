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Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась, украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации противника, заявляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет "Интерфакс".
"С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применение танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняю задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые имеют место в зоне проведения операции. В полномочиях командиров – принимать решения в ответ на те или иные действия противника", - сказал В.Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу в Киеве.
При этом он подчеркнул: "Огонь в ответ с нашей стороны в несколько раз меньше, чем со стороны противника. В основном действия противника носят неорганизованный характер".
В.Муженко проинформировал, то за минувшие сутки в результате обстрелов, в том числе и танковых, в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, 10 получили ранения; также погиб один мирный житель и двое получили ранения.
Фото: file.liga.net/
Теги: Донбасс, война, обострение, Генштаб, обстрелы, Виктор Муженко
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