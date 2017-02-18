Полная изоляция приблизит сроки освобождения Донбасса - Турчинов выступает за радикальные меры

18.02.2017 07:17

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал перекрытие грузопотока между Украиной и оккупированными территориями Донбасса единственным способом остановить контрабанду. Причем, по его мнению, следует перекрыть абсолютно весь грузопоток через линию разграничения. Об этом он заявил в интервью Liga.net, сообщает Сomments.ua.

«…Я сторонник этого варианта – запретить любые перемещения товаров и грузов. Но мне говорят: там же есть предприятия, которые платят налоги в наш бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и т.д. Я считаю, что здесь уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в похожем с Украиной положении», – сказал Турчинов.

Он объяснил, что жесткая экономическая блокада позволила Хорватии быстро деоккупировать свои территории. «Если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий, нужно выбирать радикальный вариант», – считает глава СНБО.

Между тем против экономической блокады неподконтрольных Украине территорий выступает Запад.

«Лично моя позиция: идет война и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения», – резюмировал Турчинов.