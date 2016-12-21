Готовится показушная блокада Донбасса?

21.12.2016 07:58

Турчинов заявил в интервью:

Лично моя позиция: идет война и все должны работать на победу. Полная изоляция оккупированной территории значительно приблизит сроки ее освобождения.

И сегодня же внезапно пошла волна в соцсетях о блокаде Донбасса:

То есть, намечается что-то вроде Великой Крымской Блокады-2. Помните это красочное шоу, завершившееся ничем? Задуманное для того, чтобы активисты бегали с флагами не в Киеве, а в херсонских степях. Самое смешное, что крымская блокада удивительным образом совпала с запуском россиянами так называемого "энергомоста" и пропиарила его. Других результатов нет, "Титан" до сих пор работает - героическое бросание бетонных блоков на ржавую и давно заброшенную железнодорожную колею почему-то ничего не заблокировало. Сырье для "Титана" исправно идет из Украины, а обратно через территорию Украины, идет готовая продукция, которую легализует Украина.

Ах, да - результаты Великой Крымской Блокады все-таки есть. Побеждена бутылка шампанского, которую жители Крыма везли из Европы.

У меня вопрос - какой российский "энергомост" должна попиарить нынешняя блокада Донбасса? Вы ведь не думаете, что "ветераны АТО" взорвут удивительным образом уцелевшие железнодорожные мосты через линию фронта (http://pauluskp.com/news/df12db5af)? Максимум бросят бетонные блоки на очередную давно заброшенную и никому не нужную ветку. Плюс поиздеваются на блокпостах над местными жителями, найдя очередную бутылку шампанского или лишний килограмм картошки. Все это облекут в обертку патриотизма и на несколько месяцев отвлекут самых радикальных и самых дурных от протестов в Киеве.

Да, возвращаясь к Турчинову. Вот эта его "полная изоляция оккупированных территорий".

А вы помните, что именно Турчинов, будучи главнокомандующим, запрещал армии стрелять - сначала в Крыму, а затем и на Донбассе? По Крыму уже опубликована стенограмма соответствующего заседания СНБО, на котором собрались мудаки во главе с Турчиновым и решили сдать полуостров. Уверен, такая же стенограмма есть и по Донбассу, потому что в первые месяцы армия на Донбассе вела себя как и в Крыму.

Первыми вооруженное сопротивление врагу начали оказывать жители Донбасса, сначала в партизанских группах, а затем в добробатах, в которые стали стягиваться и представители других регионов. Лишь после того, как вооруженная борьба была по факту начата простыми людьми, добровольцами - лишь после этого в дело вступила армия и перестала беспомощно бродить по Донбассу, парализованная приказами своего командования, раздаривая россиянам оружие, как это случилось в Краматорске.

То есть, Турчинов сначала помогал создавать оккупированные территории, сдавая их врагу без единого выстрела, а теперь призывает к изоляции жителей этих территорий, граждан Украины. Напомню еще, что СБУ и менты вооружали российских боевиков не стихийно, а вполне организованно и по приказу - что происходило также при Турчинове.

А теперь эта гнида в том же интервью менторски поучает преданных им жителей Донбасса:

"Я бы сказал так: ребята, у вас есть только одна возможность жить спокойно, мирно и счастливо - дома, в Украине".

Если Турчинов сейчас не сидит в тюрьме за государственную измену, а возглавляет СНБО, то это лишь потому, что правительство у нас самое пророссийское в истории Украины. Нет, и раньше были пророссийские правительства, они подыгрывали России экономически и политически - но хотя бы не сдавали врагу территории во время открытого вооруженного нападения, во время войны.

"Изоляция" в устах этого правительства не означает прекращение масштабного финансирования российской оккупационной администрации на Донбассе путем торговли углем, металлом, лесом и оборудованием. Нет, когда они произносят "изоляция" - это всегда означает издевательства над простыми жителями Донбасса, которые провозят (вернее, пешком проносят, ведь железная дорога и автотранспорт только для угля, а не для людей) через блокпосты продукты и личные вещи вроде ноутбука. И это всегда означает демонизацию жителей Донбасса, ведь оккупация случилась не потому, что Турчинов предатель, а потому, что пару старух с российскими флагами сняли для НТВ. Но почему-то крутили их не только по НТВ, а и по центральным украинским каналам, превратив всех нас, жителей Донбасса, в этих полоумных старух.

А Турчинов ни в чем не виноват. И "ветераны АТО" не повесят его на первом попавшемся дереве. Нет - они прочитают его интервью и побегут отнимать у старух картошку на блокпостах.

Ведь без этой картошки Путин расплачется и не только отдаст заложников, но и выведет войска.

Посмотрим сколько дебилов и купленных "активистов" откликнется на призыв к очередной "блокаде".

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