Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив

20.02.2017 15:52

Під Авдіївкою група російських диверсантів намагалася приховано зайти у фланг передових позицій ЗСУ. Сили АТО змусили бойовиків повернутися назад.

Про це повідомляє fakty.ictv.ua зі ссилкою на Інформаційний спротив.

На ділянці Піски – Авдіївка бойовики обстрілюють із 120-мм і 82-мм мінометів, станкових гранатометів.

– На ділянці між Царським полюванням і повітряним стволом шахти Путилівська – бій, група окупантів, до 10 осіб, намагалася приховано зайти у фланг передових позицій сил АТО, була виявлена і після нетривалого вогневого контакту із застосуванням ручних гранатометів відійшла під вогнем ЗСУ на вихідний рубіж, – зазначає ІС.

Нагадаємо, вчора бойовики випустили по Авдіївці понад 300 мін і близько 70 танкових снарядів.

Источник: from-ua.com