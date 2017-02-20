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Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив
Під Авдіївкою група російських диверсантів намагалася приховано зайти у фланг передових позицій ЗСУ. Сили АТО змусили бойовиків повернутися назад.
Про це повідомляє fakty.ictv.ua зі ссилкою на Інформаційний спротив.
На ділянці Піски – Авдіївка бойовики обстрілюють із 120-мм і 82-мм мінометів, станкових гранатометів.
– На ділянці між Царським полюванням і повітряним стволом шахти Путилівська – бій, група окупантів, до 10 осіб, намагалася приховано зайти у фланг передових позицій сил АТО, була виявлена і після нетривалого вогневого контакту із застосуванням ручних гранатометів відійшла під вогнем ЗСУ на вихідний рубіж, – зазначає ІС.
Нагадаємо, вчора бойовики випустили по Авдіївці понад 300 мін і близько 70 танкових снарядів.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, диверсанты
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- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
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