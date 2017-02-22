- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян13:15
- В «ДНР» из России тайно завезли четыре цистерны с хлором 12:55
- Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса11:35
- Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»10:55
- Сегодня Мариуполь и близлежащие поселки останутся без воды 10:35
- Переселенец из Авдеевки обучает жителей Золотоноши восточным единоборствам09:21
- В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)08:20
- В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными07:57
В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"
В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь заявили, что граждан, предоставивших документы, выданные властям самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", все таки будут пускать на территорию страны, но делать это будут избирательно. Об этом заявил глава управления информации МВД Белоруссии Константин Шалькевич, сообщает издание BBC.
"Во время въезда в Беларусь с территории России человека с документами "ДНР" и "ЛНР" сначала будет проведена идентификация личности, а потом, в индивидуальном порядке, в зависимости от обстоятельств, будет принято решение про допуск на территорию страны", - сообщил Константин Шалькевич.
При этом он отметил, что большинство людей, которые приезжают Белоруссию с такими документами подпадают под указ президента страны Александра Лукашенко "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь" от августа 2014 года. Согласно этому указу, переселенцы из Луганской и Донецкой областей освобождаются от предоставления некоторых документов, если они не могут быть предоставлены по объективным причинам.
Константин Шалькевич также напомнил, что "ДНР" и "ЛНР" являются непризнанными территориальными образованиями. "В связи с чем документы, выданные органами "ДНР" и "ЛНР" также являются не действительными на территории Республики Беларусь", - заявил он.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, Лукашенко
- Переселенцы могут зарегистрировать ребенка по месту жительства
- В Украине зарегистрировались почти 1 миллион 800 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма
- Гражданин Украины, который всю жизнь работал, имеет право на пенсию, - в ООН высказались о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
- ВАЖНО: изменились правила регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий Донбасса и переселенцев
- "Власти ДНР" приглашают переселенцев возвращаться в "процветающую республику"
- Из оккупированного Донбасса массово выезжают люди, количество переселенцев уже почти 2 миллиона человек
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян13:15
- В «ДНР» из России тайно завезли четыре цистерны с хлором 12:55
- Янукович предлагает провести референдум о статусе Донбасса11:35
- Скоро появится поезд «Одесса-Мариуполь»10:55
- Сегодня Мариуполь и близлежащие поселки останутся без воды 10:35
- Переселенец из Авдеевки обучает жителей Золотоноши восточным единоборствам09:21
- В Мариуполе военный автомобиль врезался в "Рено Кангу" (ВИДЕО)08:20
- В районе Мариуполя подорвался грузовик с военными07:57
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Австралийские ученые нашли причину синдрома хронической усталости16:00
- Отобрана первая тысяча потенциальных колонизаторов Марса15:25
- Космический "грузовик" Dragon не смог пристыковаться к МКС15:10
- “Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”14:55
- Порошенко убежден, что предстоящие президентские выборы в РФ являются аргументом для повышения боеготовности ВСУ14:35
- "Шахтер" получил новый клубный автобус14:25
- Мариупольских активистов не пускали на Марш национального достоинства в Киеве 14:15
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- На Верховную Раду готовится «нападение» очередного митинга.13:35
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Чеченский батальон сил АТО предложил уникальный шанс больно отомстить России за признание "паспортов" "ДНР": для Кремля это станет ударом
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Семенченко: Блокаду Донбасса «зачистят» 23 февраля
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны