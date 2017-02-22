В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"

22.02.2017 16:10

В Министерстве внутренних дел Республики Беларусь заявили, что граждан, предоставивших документы, выданные властям самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", все таки будут пускать на территорию страны, но делать это будут избирательно. Об этом заявил глава управления информации МВД Белоруссии Константин Шалькевич, сообщает издание BBC.

"Во время въезда в Беларусь с территории России человека с документами "ДНР" и "ЛНР" сначала будет проведена идентификация личности, а потом, в индивидуальном порядке, в зависимости от обстоятельств, будет принято решение про допуск на территорию страны", - сообщил Константин Шалькевич.

При этом он отметил, что большинство людей, которые приезжают Белоруссию с такими документами подпадают под указ президента страны Александра Лукашенко "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь" от августа 2014 года. Согласно этому указу, переселенцы из Луганской и Донецкой областей освобождаются от предоставления некоторых документов, если они не могут быть предоставлены по объективным причинам.

Константин Шалькевич также напомнил, что "ДНР" и "ЛНР" являются непризнанными территориальными образованиями. "В связи с чем документы, выданные органами "ДНР" и "ЛНР" также являются не действительными на территории Республики Беларусь", - заявил он.

Источник 112.ua