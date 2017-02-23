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От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)
Геенна - хлебная нива, стадион, сельская улица, а также иной участок земной поверхности, где приземлился полный пакет РСЗО «Град».
Гид - заблудившийся в лесу вместе с вражеским отрядом Иван Сусанин.
Судя по всему, прогуливал школьные уроки географии и вошедший в песню матрос-партизан Железняк. Известен тем, что: «Шёл на Одессу, но вышел к Херсону».
Второе значение слова - автомобильный регистратор. Изготовлен по просьбе современников, которые, как и их предки, ухитряются заблудиться в трёх соснах и густонаселенной местности.
Гильза - часть снаряда, которую после выстрела можно подарить даме сердца в качестве цветочной вазы. Особо ценна собирателями металлолома, чей промысел сопряжён с определённым риском. Зафиксирован даже случай, когда побывавшая под обстрелом бригада сдала в скупку металлолома не только гильзы, но и изрешеченный осколками «жигулёнок».
Глушитель - наброшенная на голову подушка. Незаменима при бомбардировках и перезвоне потревоженного хрусталя. Также может быть использована в качестве защиты от влетевших через окно посторонних предметов. По крайней мере, 47-летний житель посёлка Еленовка Михаил в качестве вещественного доказательства предъявил наблюдателям ОБСЕ нафаршированную мелкими осколками подушку, которую он использовал в качестве подручного глушителя.
Гнездо - окоп пулемётного расчёта. В случае прямого попадания крупнокалиберной мины или гаубичного снаряда становится непригодным для обитания.
Говеть - просить Бога, чтобы помог вернуть отнятую государством пенсию.
Головешка - обстрелянный зажигательными снарядами сосновый бор.
Голодный - тот, кого плохо понимает сытый. Житель прифронтового города, который утешает себя тем, что стоит ещё малость потерпеть и оставшийся четверть века невостребованный свадебный костюм снова окажется в самый раз.
Гонец - откомандированный за добавкой боец из числа трезвенников. Если не хватило денег, можно снабдить гранатой Ф-I, при виде которой продавцы тут же заявляют о готовности предоставить стопроцентную скидку.
Гоп - то, чего не следует произносить перед форсированием реки или атакой вражеских позиций.
Горб - вещмешок, котомка. Чужой горб - транспортное средство для поездки в рай.
Град - вид атмосферных осадков прифронтовой зоны. Ещё более разрушительны другие явления - Смерч и Ураган, на счету которых несколько тысяч повреждённых усадеб, школ, детсадов, больниц, а также человеческих жизней.
Граница - межа, обустройство которой позволяет сколотить изрядный капитал. В частности, на одном километре установленного вдоль границы забора можно сэкономить сумму, которой вполне достаточно, чтобы обзавестись элитным домостроением.
Гуманитарка - милостыня, которую подают только при предъявлении паспорта.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Теги: Донбасс, война, словарь, АТО
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