От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)

23.02.2017 09:10

Геенна - хлебная нива, стадион, сельская улица, а также иной участок земной поверхности, где приземлился полный пакет РСЗО «Град».

Гид - заблудившийся в лесу вместе с вражеским отрядом Иван Сусанин.

Судя по всему, прогуливал школьные уроки географии и вошедший в песню матрос-партизан Железняк. Известен тем, что: «Шёл на Одессу, но вышел к Херсону».

Второе значение слова - автомобильный регистратор. Изготовлен по просьбе современников, которые, как и их предки, ухитряются заблудиться в трёх соснах и густонаселенной местности.

Гильза - часть снаряда, которую после выстрела можно подарить даме сердца в качестве цветочной вазы. Особо ценна собирателями металлолома, чей промысел сопряжён с определённым риском. Зафиксирован даже случай, когда побывавшая под обстрелом бригада сдала в скупку металлолома не только гильзы, но и изрешеченный осколками «жигулёнок».

Глушитель - наброшенная на голову подушка. Незаменима при бомбардировках и перезвоне потревоженного хрусталя. Также может быть использована в качестве защиты от влетевших через окно посторонних предметов. По крайней мере, 47-летний житель посёлка Еленовка Михаил в качестве вещественного доказательства предъявил наблюдателям ОБСЕ нафаршированную мелкими осколками подушку, которую он использовал в качестве подручного глушителя.

Гнездо - окоп пулемётного расчёта. В случае прямого попадания крупнокалиберной мины или гаубичного снаряда становится непригодным для обитания.

Говеть - просить Бога, чтобы помог вернуть отнятую государством пенсию.

Головешка - обстрелянный зажигательными снарядами сосновый бор.

Голодный - тот, кого плохо понимает сытый. Житель прифронтового города, который утешает себя тем, что стоит ещё малость потерпеть и оставшийся четверть века невостребованный свадебный костюм снова окажется в самый раз.

Гонец - откомандированный за добавкой боец из числа трезвенников. Если не хватило денег, можно снабдить гранатой Ф-I, при виде которой продавцы тут же заявляют о готовности предоставить стопроцентную скидку.

Гоп - то, чего не следует произносить перед форсированием реки или атакой вражеских позиций.

Горб - вещмешок, котомка. Чужой горб - транспортное средство для поездки в рай.

Град - вид атмосферных осадков прифронтовой зоны. Ещё более разрушительны другие явления - Смерч и Ураган, на счету которых несколько тысяч повреждённых усадеб, школ, детсадов, больниц, а также человеческих жизней.

Граница - межа, обустройство которой позволяет сколотить изрядный капитал. В частности, на одном километре установленного вдоль границы забора можно сэкономить сумму, которой вполне достаточно, чтобы обзавестись элитным домостроением.

Гуманитарка - милостыня, которую подают только при предъявлении паспорта.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.