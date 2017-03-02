От "давно" до "кадала": Фронтовой словарь обывателя

02.03.2017 08:35

В заброшенный блиндаж белочка уже не придёт.

Давно - то, что имело место в прежней жизни, когда доллар был по восемь, а пенсии одинокой старушки хватало для оплаты за отопление и горячую воду.

Дата - срок исполнения обещанного, которое, как известно, растягивается на три и более года. Может фигурировать в семейной разборке вроде: «Позавчера ты пришёл вчера, вчера ты пришёл сегодня, если и сегодня ты придёшь завтра, то послезавтра я подаю на развод».

Двухсотый - кандидат на получение земельного надела. Вид транспорта, где с пассажиров не берут плату за проезд.

Дёготь - жидкость, которую добавляют в бочку с мёдом.

Дезертир - гражданин призывного возраста, который из двух бед выбрал наименьшую.

Деньги - зло. Чем ближе к линии фронта, тем добрее обыватели. Фантики, которыми государство играет с подданными.

Диарея - реакция организма на разорвавшийся этажом ниже снаряд.

Джинн - то, что появляется из шестой по счёту бутылки спиртного. Способен принимать облик белочки, а в её отсутствие - енота полоскуна.

Дистанция - расстояние между руководителем (командиром) и подчинённым. То же самое, что и субординация. Служит для измерения умственных способностей по формуле: «Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак».

Дно - место обитания русалок, утопленников и бомжей. Чаще других туда попадают те, кому под аплодисменты собравшихся за пиршественным столом скандируют: «Пей до дна, пей до дна, пей до дна».

Доить - собирать мзду с пересекающих линию боевого соприкосновения граждан. К концу смены на блокпосту оседает столько молока, мяса, овощей и других продуктов, что впору открыть филиал рынка.

Документ - клочок бумаги, позволяющий отличить обывателя от букашки.

Докучный - житель прифронтового Докучаевска, который изводит окружающих жалобами на злодейку судьбу.

Дот - фортификационное сооружение, в перспективе - братская могила.

Дрожь - резонансные колебания тела, застигнутого посреди улицы артиллерийским обстрелом.

Думка - то, при помощи чего богатеет глупый человек.

Дядя - киевский родственник, который не имеет ничего общего с растущей в огороде бузиной.

Енот - заместитель белочки. Является только поутру и только к избранным.

Ефрейтор - наместник Господа на блокпосту.

Жаба - антипод лягушки. Лягушка квакает, а жаба давит. Особенно в том случае, когда сосед привёз домой новую мебель.

Жестянщик - востребованный в прифронтовой зоне мастер по ремонту кровли. По причине частых обстрелов отдельные граждане успели по два-три раза воспользоваться его услугами.

Жар-птица - зажигательный снаряд.

Жилплощадь - бомбоубежище. Во время ведения боевых действий оценивается на уровне коттеджа в сосновом бору.

Забегаловка - кустики в районе блокпоста.

Зазывала - сирена. Предваряющий начало бомбардировки звуковой сигнал.

Завалюха - оказавшееся на пути тяжёлого танка домостроение.

Закрепитель - фталазол. Незаменим при артобстрелах.

Зверинец - обитель насекомых, нижнее бельё месяц не мывшегося в бане солдата.

Игла - переносной зенитно-ракетный комплекс для стрельбы по низко летящим целям. Как утверждают статистики, ПЗРК унёс человеческих жизней меньше, чем другой острый предмет, на который присаживаются ради кайфа.

Игрок - житель прифронтовой зоны, круглосуточно играющий в прятки с крупнокалиберными пулями, минами, реактивными снарядами. При неудачном стечении обстоятельств получает утешительный приз в виде костылей или кладбищенской оградки.

Каблук - место жительства жертвы эмансипации.

Кадило - нефтеперегонный завод после бомбардировки.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.