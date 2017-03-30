От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)

30.03.2017 08:15

Спасибо - разновидность благодарности. Без материального подкрепления - пустой звук.

Сполохи - цветомузыка на линии боевого соприкосновения. При интенсивном обстреле - способ экономии электроэнергии.

Спецовка - бронежилет, который в случае крайней надобности заменяется саваном.

Спринтер - направляющийся в ближайшее укрытие житель прифронтовой зоны.

Срам - то, чего автоматически лишаются павшие на поле боя солдаты и оказавшиеся поблизости мирные граждане.

Средство от перхоти - гильотина, от лобковых вшей - сработавшая под каблуком противотанковая мина.

Старьёвщик - директор дома престарелых.

Статуя - установленный на площади памятник. Громоотвод для голодной толпы.

Стежка - опутанная растяжками тропинка.

Стеллаж - нары в бомбоубежище.

Степь - безлесный участок земной поверхности, на котором до войны сеяли злаки и пасли овец.

Стопка - сосуд, выполняющий роль звукового сопровождения во время пирушки.

Стрела - прабабушка пули. Переносной зенитно-ракетный комплекс. Излюбленный инструмент служивых войск противовоздушной обороны, которые сами не летают и другим не дают.

Стукач - вежливый человек.

Субсидия - милостыня в рассрочку. Выдаётся непосредственно по месту прописки.

Сучок - то, чем богато кривое дерево и низкорослый мужик.

Сушка - фронтовой штурмовик, грехи которого можно прикрыть взорвавшимся кондиционером.

Счёт - то, что будет предъявлено каждому апостолом Петром.

Сыпь - проявление окопной лихорадки.

Сыр-бор - лес в заболоченной балке, где остановилось на ночлег воинское подразделение.

Табакерка - вагон для курящих, место хранения последней понюшки.

Таможенник - торговец на вынос.

Тары-бары - дебаты в Верховной Раде.

Телохранитель - сторож морга.

Темница - бомбоубежище, блиндаж.

Терпение - сродни идиотизму.

Тётка - женщина, которая не состоит в прямом родстве с голодом.

Точка - финишная часть фразы. «Точка У» - тактический ракетный комплекс. Разработан Коломенским КБ, максимальная дальность поражения - 120 километров, стартовый вес ракеты - две тонны. При попадании образует воронку, в которой легко могут разместиться жильцы двух подъездов пятиэтажного дома или взвод пехоты.

Транжира - пулемётчик. Купивший полтораста граммов печенья житель, прифронтовой зоны.

Ура - клич. При его помощи заглушаются звуки, которые издаёт организм идущего в атаку бойца.

Ураган - тяжёлая установка залпового огня, управляемое человеком стихийное бедствие.

Хлеборезка - ротовая полость вконец изголодавшегося обывателя.

Чёрт - тот, кто всё знает.

Чистилище - солдатская баня.

Чулок - часть гардероба для хранения денег. То же самое, что и банк, только более надёжное.

Шпроты - консервы из мелких рыбёшек, братская могилка.

Шрам - пожизненное свидетельство о боевом прошлом, нанесённая на тело нашивка за ранение.

Штык - если пуля - дура, то и он не такой уж молодец.

Шуба - верхняя одежда азовской селёдки.

Эксгумация - извлечение закопанной в саду ёмкости с первачом.

Эпитафия - выданная для предъявления на том свете характеристика.

Эхо - то же самое, что рыба-прилипала в мире звуков.

Яблоко - плод, который при соприкосновении с черепной коробкой ускоряет мыслительные процессы.

Ярмо - то, что надевают на шею тягловой скотинки и человека, рабочее ожерелье.

Я - левофланговая литера толкового словаря после попадания в санкционные списки.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

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