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От «спасибо» до левофланговой буквы (фронтовой словарь обывателя)
Спасибо - разновидность благодарности. Без материального подкрепления - пустой звук.
Сполохи - цветомузыка на линии боевого соприкосновения. При интенсивном обстреле - способ экономии электроэнергии.
Спецовка - бронежилет, который в случае крайней надобности заменяется саваном.
Спринтер - направляющийся в ближайшее укрытие житель прифронтовой зоны.
Срам - то, чего автоматически лишаются павшие на поле боя солдаты и оказавшиеся поблизости мирные граждане.
Средство от перхоти - гильотина, от лобковых вшей - сработавшая под каблуком противотанковая мина.
Старьёвщик - директор дома престарелых.
Статуя - установленный на площади памятник. Громоотвод для голодной толпы.
Стежка - опутанная растяжками тропинка.
Стеллаж - нары в бомбоубежище.
Степь - безлесный участок земной поверхности, на котором до войны сеяли злаки и пасли овец.
Стопка - сосуд, выполняющий роль звукового сопровождения во время пирушки.
Стрела - прабабушка пули. Переносной зенитно-ракетный комплекс. Излюбленный инструмент служивых войск противовоздушной обороны, которые сами не летают и другим не дают.
Стукач - вежливый человек.
Субсидия - милостыня в рассрочку. Выдаётся непосредственно по месту прописки.
Сучок - то, чем богато кривое дерево и низкорослый мужик.
Сушка - фронтовой штурмовик, грехи которого можно прикрыть взорвавшимся кондиционером.
Счёт - то, что будет предъявлено каждому апостолом Петром.
Сыпь - проявление окопной лихорадки.
Сыр-бор - лес в заболоченной балке, где остановилось на ночлег воинское подразделение.
Табакерка - вагон для курящих, место хранения последней понюшки.
Таможенник - торговец на вынос.
Тары-бары - дебаты в Верховной Раде.
Телохранитель - сторож морга.
Темница - бомбоубежище, блиндаж.
Терпение - сродни идиотизму.
Тётка - женщина, которая не состоит в прямом родстве с голодом.
Точка - финишная часть фразы. «Точка У» - тактический ракетный комплекс. Разработан Коломенским КБ, максимальная дальность поражения - 120 километров, стартовый вес ракеты - две тонны. При попадании образует воронку, в которой легко могут разместиться жильцы двух подъездов пятиэтажного дома или взвод пехоты.
Транжира - пулемётчик. Купивший полтораста граммов печенья житель, прифронтовой зоны.
Ура - клич. При его помощи заглушаются звуки, которые издаёт организм идущего в атаку бойца.
Ураган - тяжёлая установка залпового огня, управляемое человеком стихийное бедствие.
Хлеборезка - ротовая полость вконец изголодавшегося обывателя.
Чёрт - тот, кто всё знает.
Чистилище - солдатская баня.
Чулок - часть гардероба для хранения денег. То же самое, что и банк, только более надёжное.
Шпроты - консервы из мелких рыбёшек, братская могилка.
Шрам - пожизненное свидетельство о боевом прошлом, нанесённая на тело нашивка за ранение.
Штык - если пуля - дура, то и он не такой уж молодец.
Шуба - верхняя одежда азовской селёдки.
Эксгумация - извлечение закопанной в саду ёмкости с первачом.
Эпитафия - выданная для предъявления на том свете характеристика.
Эхо - то же самое, что рыба-прилипала в мире звуков.
Яблоко - плод, который при соприкосновении с черепной коробкой ускоряет мыслительные процессы.
Ярмо - то, что надевают на шею тягловой скотинки и человека, рабочее ожерелье.
Я - левофланговая литера толкового словаря после попадания в санкционные списки.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
Теги: Донбасс, война, словарь, АТО
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