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Минсоцполитики снова "упростило" жизнь переселенцев: для получения справки ВПЛ требуют данные о депозитах
24.02.2017 09:27
В Украине начала действовать новая форма Заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает "Донбасс SOS" в facebook.
Отмечается, что 21 февраля 20017 года вступил в силу приказ Министерства социальной политики Украины от 27.12.2016 № 1610 "Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица", которым утверждена новая форма Заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Обновленная форма справки содержит несколько изменений.
Во-первых, включили возможность указания данных о каком-либо документе, удостоверяющем личность, а не только паспорте, как было раньше. В соответствии с Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" не только паспорт является тем документом, который удостоверяет личность.
Во-вторых, исключили необходимость предоставления данных о зарегистрированном месте жительства. При этом включены положения о предоставлении сведений о последнем зарегистрированном месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и о последнем фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица на этой территории.
В третьих, расширили перечень сведений о наличии инвалидности. Дополнили необходимостью предоставления информации о "причине наступления инвалидности", "группе (подгруппе) инвалидности", "нозологических признаках", "потребностях в технических и других средствах реабилитации", "потребностях в санаторно-курортном лечении".
В четвертых, включили необходимость предоставления данных по:
- наличии у любого из членов семьи на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
- наличии у любого из членов семьи в собственности жилого помещения, расположенного не на территории Крыма и неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, районе проведения антитеррористической операции и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.
- наличии у любого из членов семьи на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
- наличии у любого из членов семьи в собственности жилого помещения, расположенного не на территории Крыма и неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, районе проведения антитеррористической операции и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.
Также включена необходимость необходимости предоставления данных о идентификационном номере физического лица.
В "Донбасс SOS" прокомментировали данное нововведение.
"Если большинство из внесенных изменений имеют положительное значение, то включение информации, которую лицу необходимо указать при подаче заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица данных о наличии у кого-либо из членов семьи средств на депозитном банковском счете или наличии в собственности жилья, выглядит не совсем понятным и логичным. Такую информацию лицо указывало ранее только тогда, когда подавало отдельное заявление о предоставлении ежемесячной адресной помощи, поскольку помощь не назначается в случае наличия у кого-либо из членов семьи средств на депозитном банковском счете в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц или наличии в собственности жилого помещения, расположенного не на территории Крыма и неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, районе проведения антитеррористической операции и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения", - отмечают юристы "Донбасс SOS".
Ранее для получения справки ВПЛ такую информацию указывать было не нужно, поскольку наличие депозита или жилья никоим образом не влияет на факт того, что лицо вынуждено было оставить или покинуть место своего проживания, в результате чего оно теперь имеет право на получение справки внутренне перемещенного лица.
Фото: zhkhinfo.ru/
Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, Сведбанк, переселенцы, справка
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