Минсоцполитики снова "упростило" жизнь переселенцев: для получения справки ВПЛ требуют данные о депозитах

24.02.2017 09:27

В Украине начала действовать новая форма Заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает "Донбасс SOS" в facebook.



Отмечается, что 21 февраля 20017 года вступил в силу приказ Министерства социальной политики Украины от 27.12.2016 № 1610 "Об утверждении формы заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица", которым утверждена новая форма Заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица.



Обновленная форма справки содержит несколько изменений.



Во-первых, включили возможность указания данных о каком-либо документе, удостоверяющем личность, а не только паспорте, как было раньше. В соответствии с Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" не только паспорт является тем документом, который удостоверяет личность.



Во-вторых, исключили необходимость предоставления данных о зарегистрированном месте жительства. При этом включены положения о предоставлении сведений о последнем зарегистрированном месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица на территории, где возникли обстоятельства, указанные в статье 1 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и о последнем фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица на этой территории.





В третьих, расширили перечень сведений о наличии инвалидности. Дополнили необходимостью предоставления информации о "причине наступления инвалидности", "группе (подгруппе) инвалидности", "нозологических признаках", "потребностях в технических и других средствах реабилитации", "потребностях в санаторно-курортном лечении".

В четвертых, включили необходимость предоставления данных по:

- наличии у любого из членов семьи на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

- наличии у любого из членов семьи в собственности жилого помещения, расположенного не на территории Крыма и неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, районе проведения антитеррористической операции и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.





Также включена необходимость необходимости предоставления данных о идентификационном номере физического лица.



В "Донбасс SOS" прокомментировали данное нововведение.



"Если большинство из внесенных изменений имеют положительное значение, то включение информации, которую лицу необходимо указать при подаче заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица данных о наличии у кого-либо из членов семьи средств на депозитном банковском счете или наличии в собственности жилья, выглядит не совсем понятным и логичным. Такую информацию лицо указывало ранее только тогда, когда подавало отдельное заявление о предоставлении ежемесячной адресной помощи, поскольку помощь не назначается в случае наличия у кого-либо из членов семьи средств на депозитном банковском счете в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц или наличии в собственности жилого помещения, расположенного не на территории Крыма и неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, районе проведения антитеррористической операции и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения", - отмечают юристы "Донбасс SOS".



Ранее для получения справки ВПЛ такую ​​информацию указывать было не нужно, поскольку наличие депозита или жилья никоим образом не влияет на факт того, что лицо вынуждено было оставить или покинуть место своего проживания, в результате чего оно теперь имеет право на получение справки внутренне перемещенного лица.