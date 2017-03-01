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Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
Террористы т.н. «ДНР» вели обстрел украинских позиций из минометов, САУ и БМП. Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Александр Киндсфатер.
За прошедшие сутки боевики т.н. «ДНР» 47 раз обстреляли позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». Позиции в районе Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Новотроицкого, Талаковки, Лебединского, Водяного и Широкино были обстреляны из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. По укрепленным районам около Водяного боевики били из САУ 122 мм, а позиции около Новотроицкого были обстреляны из минометов 120 и 82 мм.
Также зафиксирован пролет 1 БПЛА.
Сегодня боевики 5 раз обстреляли украинские позиции (Павлополь, Лебединское, Широкино, Водяное). Позиции около Новотроицкого были обстреляны из БМП и 120-мм минометов, а около Водяного - из БМП.
Украинские силовики 20 раз открывали огонь в ответ. По словам Александра Киндсфатера, такое количество обстрелов и ответного огня рекордно за последние три недели, но означает не активные наступательные действия со стороны террористов, а активные позиционные бои. «Тем более им подвезли боекомплект, который они активно расходуют», - пояснил он.
Также Александр Киндсфатер добавил, что есть оперативная информация о том, что в районе Мариуполя действуют российские бойцы спецназа ГРУ, которые принимают участие в ДРГ и снайперских рейдах. К тому же в район Новоазовска и Докучаевска прибыли несколько российских артиллерийских подразделений, которые на территории Украины проходят т.н. «боевое слаживание».
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, ДНР, обстрелы, террористы
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