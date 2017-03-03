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Блокада Донбасса: ветераны АТО намерены перекрыть все пути сообщения с Россией
Участники блокады ОРДЛО заявили о намерении перекрыть автодороги и все сообщения с РФ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил один из инициаторов акции, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский, передает УНИАН.
«Мы планируем закрыть автомобильные переходы, но там надо дополнительно подготовиться... Мы будем останавливать товарные партии объемом не менее чем фура. Гражданские лица товары для себя могут возить. Наша задача перекрыть все переходы в страну-агрессор. Сейчас мы решим вопрос с господином Аллеровым (командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров — ред.) о недопущении силового разгона блокады, и будем постепенно расширяться», - сказал Виногородский.
Он отметил, что на сегодняшний день участниками акции установлены два так называемых редута на автомобильных трассах в районе Золотого и в районе Бугаса, где они работают в режиме наблюдения. Аналогичные редуты планируется установить на автодорогах в районе Майорская и Волновахи.
Что касается контроля пропуска товаров через контрольные пункты въезда-выезда, то, по словам Виногородского, пока участники акции этим вопросом заниматься не планируют, поскольку через данные пункты идет небольшое количество товара и контролировать этот поток должны силовые структуры.
Он напомнил, что через линию разграничения на временно неподконтрольную территорию ведут восемь железнодорожных переходов, четыре из которых разрушены, поэтому перевозка по ним грузов не осуществляется. Три железнодорожные ветки — Попасная-Луганск, Бахмут-Горловка и Константиновка-Ясиноватая — на сегодняшний день заблокированы, рабочей остается ветка Счастье-Валуйки, поскольку со Счастьем отсутствуют иные железнодорожные сообщения с другими регионами Украины. В то же время, отметил он, участники акции не исключают, что смогут заблокировать и эту ветку, если «господин Ахметов не перестанет гонять через нее сталь, то, очевидно, нам придется заблокировать и ее».
Фото: https://www.unian.net/
Теги: Россия, Донбасс, граница, блокада, штаб, дороги
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