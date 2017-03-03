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Боевики Ходаковский заявил, что в "ДНР" скоро не будет не только "Лайфа", но и МТС
Украинские мобильные операторы не будут работать на территории оккупированной части Донецкой области. Такое мнение высказал создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский в ходе своей интернет-конференции, пишет "Остров".
Отвечая на вопрос, возобновится ли работа оператора "Лайф", он сообщил, что и другие украинские мобильные сети в ближайшей перспективе прекратят свою работу в "ДНР".
"Связи "Лайф" не будет. Все мощности, которые использовались этим системным оператором, будут переданы, скорее всего, под наше "министерство связи". Возможно, будут задействованы под нашу локальную связь "Феникс", потому что она уже достигла своих пределов. То оборудование, которое эксплуатировалось ("Фениксом" – ред.) уже не справляется с той нагрузкой, которая ложится, почему и не так просто распределяются (стартовые – ред.) пакеты и все остальное. Поэтому "Лайфа" не будет", - заявил боевик.
По мнению Ходаковского, "скорее всего и других системных операторов (на оккупированной территории сейчас работает только МТС – ред.) не будет".
"Здесь вопрос не только тактики, экономики, это вопрос стратегии. Это шаги, которые предпринимаются, ознаменуют собой то, что мы уже серьезно отделяемся от Украины, что это не шутка. Даже в вопросах связи…", - отметил он.
Ходаковский напомнил, что руководство "ДНР" ведет телефонные разговоры через сети украинских операторов, поэтому СБУ отслеживает и фиксирует их.
"Это ж не просто так попадает разговор Захарченко в открытый эфир, это ж работа украинских спецслужб…. Нам нужно предпринимать какие-то контрмеры", - считает он.
Боевик признает, что "ДНР" не в состоянии обеспечить оккупированную территорию качественной мобильной связью, но отказ от украинских операторов, по его мнению, необходим.
"Да, это тоже вызывает неудобство. Да, наш "Феникс" не в состоянии предоставить нам нормальные качественные услуги связи, ни с точки зрения предоставления услуг интернета, ни с точки зрения услуг обычной эфирной GSM-связи. Они еще слишком доходяжные. Но, тем не менее, с чего-то начинать надо…. Поэтому набирайтесь терпения", - сказал Ходаковский.
"Мы ж не можем променять нашу судьбу, наше будущее на какую-то качественную телефонию... Мы ж тоже должны понимать, что вершатся эпохальные вещи. А лес рубят - щепки летят… Слава Богу, что эти щепки не в виде человеческих жизней, а просто каких-то неудобств, которые мы с вами будем испытывать. Дай Бог переживем, ничего страшного в этом нет", - резюмировал он.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, МТС, Лайам Галлахер, мобильная связь, ДНР, Ходаковский
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