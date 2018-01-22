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Архив - Донецкая область

Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили

22.01.2018 18:58
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Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили
Компания Vodafone-Украина заявляет, что с ее стороны препятствий для возобновления связи на оккупированной части Донецкой области нет. Об этом сообщается на сайте компании.
"По состоянию на 22.01.2018 ситуация остается без изменений. Хотя основной канал связи восстановлен, работа сети не возобновилась. Наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны "Vodafone Украина" препятствий для восстановления работоспособности сети нет.
Ранее боевики "ДНР" потребовали от Vodafone оплачивать потребленную электроэнергию и прислать специалистов для технического обслуживания оборудования. Фейковый  "министр связи ДНР" Яценко заявил, что попросил Vodafone оказать техническую помощь в восстановлении связи на территории оккупированного Донбасса.
Как сообщалось ранее, 11 января мобильная связь Vodafone (МТС) отключилась на всей оккупированной территории Донбасса. Компания Vodafone 19 января заявила о завершении работ по восстановлению мобильной связи. Связь заработала на оккупированной территории Луганщины, а в "ДНР" она так и не появилась. Как отметили в компании, "сеть не работает по неизвестным для нас причинам". "Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - заявили в компании.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, МТС, мобильная связь, ДНР
 
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