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"Скоро там будут заросли бурьянов" - боевики сомневаются, что смогут содержать "Донбасс Арену"
Один из "чиновников ДНР" Александр Болотин считает, что ни одна структура "ДНР" не сможет обеспечить нормальное функционирование "национализированной" "Донбасс Арены".
Он отметил, что содержание такого объекта, как стадион "Шахтера", обойдется в миллионы долларов. При этом он предложил перевести арену на баланс "администрации г. Донецка".
На своей странице в соцсети он написал: "Ни одна республиканская структура не сделала ничего с прилегающей территорией. Ни одна. Достаточно посмотреть на территорию, примыкающую к ОГА. Пока стадион не отдадут городу порядка там не будет. Кто сомневается — пусть вспомнит светофоры. МВД привело их в запустение в 2015. Ну, может на „Донбасс Арене“ будет теперь поле для пикника. Я подозреваю, что скоро там будут заросли бурьянов", - передает donpress.com.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Донбасс Арена, сода, ДНР, боевики
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