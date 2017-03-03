"Скоро там будут заросли бурьянов" - боевики сомневаются, что смогут содержать "Донбасс Арену"

03.03.2017 17:13

Один из "чиновников ДНР" Александр Болотин считает, что ни одна структура "ДНР" не сможет обеспечить нормальное функционирование "национализированной" "Донбасс Арены".

Он отметил, что содержание такого объекта, как стадион "Шахтера", обойдется в миллионы долларов. При этом он предложил перевести арену на баланс "администрации г. Донецка".

На своей странице в соцсети он написал: "Ни одна республиканская структура не сделала ничего с прилегающей территорией. Ни одна. Достаточно посмотреть на территорию, примыкающую к ОГА. Пока стадион не отдадут городу порядка там не будет. Кто сомневается — пусть вспомнит светофоры. МВД привело их в запустение в 2015. Ну, может на „Донбасс Арене“ будет теперь поле для пикника. Я подозреваю, что скоро там будут заросли бурьянов", - передает donpress.com.