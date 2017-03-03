Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Скоро там будут заросли бурьянов" - боевики сомневаются, что смогут содержать "Донбасс Арену"

03.03.2017 17:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Скоро там будут заросли бурьянов" - боевики сомневаются, что смогут содержать "Донбасс Арену"

Один из "чиновников ДНР" Александр Болотин считает, что ни одна структура "ДНР" не сможет обеспечить нормальное функционирование "национализированной" "Донбасс Арены".

Он отметил, что содержание такого объекта, как стадион "Шахтера", обойдется в миллионы долларов. При этом он предложил перевести арену на баланс "администрации г. Донецка".

На своей странице в соцсети он написал: "Ни одна республиканская структура не сделала ничего с прилегающей территорией. Ни одна. Достаточно посмотреть на территорию, примыкающую к ОГА. Пока стадион не отдадут городу порядка там не будет. Кто сомневается — пусть вспомнит светофоры. МВД привело их в запустение в 2015. Ну, может на „Донбасс Арене“ будет теперь поле для пикника. Я подозреваю, что скоро там будут заросли бурьянов", - передает donpress.com.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, Донбасс Арена, сода, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх