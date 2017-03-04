Готовит ли Россия аннексию Донбасса или возможны еще два варианта сценария разрешения конфликта в ОРДЛО

04.03.2017 16:15

Главным событием недели стала так называемая "национализация" в ОРДЛО, а по попросту говоря банальный "отжим" боевиками Донбасса около полусотни крупнейших предприятий Украины, которые продолжали работали под украинской юрисдикцией на оккупированных территориях. Понятно, что самостоятельно главари "ЛДНР" на этот шаг не решились бы. Они действовали по указке Кремля. Возникает вопрос, почему именно сегодня Россия решила пойти на "отжим" бизнеса, который три года работал в ОРДЛО и платил налоги в бюджет Украины?

Как уже не раз отмечали хорошо изучившие российского президента эксперты, Владимир Путин по своей сути блистательный тактик, но никудышний стратег, пишет 62.ua.

Аненксия Крыма — яркий пример тому. То, что на третий год Москва решила позволить своим марионеткам пустить под нож предприятия, благодаря работе которых социальная обстановка в "республиках" не стала полной и окончательной катастрофой, может свидетельствовать, как минимум, о трех рабочих планах.

Первый. Кремль решил максимально повысить ставки. Россия убедилась, что Украина не готова идти на признание ОРДЛО и впихнуть "республики" назад в качестве "троянского коня" уже не получится. В таком случае Кремль решил демонстративно показать Киеву, Вашингтону и Брюсселю угрозу новой аннексии в Европе или появление новых независимых "государств".

Одновременно экономический коллапс в Украине должен, по мнению Путина, спровоцировать если не новый Майдан, то политическую ситуацию, при которой досрочные парламентские и президентские выборы станут неизбежными. В результате к власти в Украине придут "договороспособные" силы, которые заберут на условиях Кремля уже окончательно разоренный Донбасс и признают де-факто аннексию Крыма.

План второй — полная приднестровизация

Столкнувшись с экономическими трудностями, Москва хочет сделать из "ДНР" и "ЛНР" более самодостаточные регионы. Напомним, что сегодня содержание ОРДЛО, не считая военных расходов, стоит Кремлю, по подсчетам экспертов, не менее трех миллиардов долларов.

Оценив риск разрушения экномических связей с Украиной, в России решили (или такие аферисты, как Курченко, убедили в этом Кремль), что большинство "отжатых" предприятий способны все же хоть и в полсилы, но работать и пополнять не бюджет Украины, а "казну республики".

А с другой стороны, десятки тысяч уволенных рабочих вместе с семьями выедут из Донбасса в Украину и Россию и снизят также таким образом социальную нагрузку и, следовательно, дотационность ОРДЛО.

Третий вариант — аннексия по Крымскому варианту

В марте 2018 года в России предстоит выбирать президента. Обеспечить легитимность четвертому сроку Путина можно только через новую консолидацию российского общества. Эффект от крымской эйфории давно уже сошел на нет, а сирийская война так и не сумела в сознании российского общества стать достойной альтернативой. Ивана да Марью мало волнует очередное взятие Аллепо. А вот Донбасс другое дело, хотя, конечно. крымской радостью ему все же не стать.

По мнению известного российского журналиста Олега Кашина, все идет именно к этому.

"Это будет донбасский консенсус вместо поистрепавшегося крымского – конечно, навязанный, но других у нас и не бывает. Фактор не столько внешней политики, сколько внутрироссийской; неоднократно опробованный прием управляемого погружения страны и общества в очередной кризис, становящийся поводом для кризисного же управления со всеми вытекающими закручиваниями гаек и укреплениями вертикали…

Если Россия и так уже существует в статусе империалистического чудища, то логичнее этот статус поддерживать, чтобы не разочаровывать ни собственное население, ни остальной мир. Самый удобный выход из кризиса – в новый кризис; Владимир Путин давно это понял и вряд ли готов искать новых, неизведанных путей".

Если аннексия Донбасса станет реальностью — это будет означать, что по Донбассу вместо гибридной линии разграничения пройдет уже настоящая граница. И вместо "гибридных ихтамнетов" - смотреть через прицелы на АТОшников будет уже открыто российская армия.

Это будет означать, что как минимум сценарий военного освобождения Донбасса станет на ближайшее будущее нереальным.

С другой стороны, аннексия Донбасса может наконец-то стать для Запада той "красной линией", после которой любые попытки понять и простить путинскую Россию станут окончательно невозможными.

А администрация Трампа избавиться от клейма "пропутинской," после отставки Флинна и нового скандала с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, сможет только путем введения эмбарго на продажу Россией нефти и газа.

А это будет означать неминуемый экономический крах России. А значит, в итоге все равно приведет к освобождению Донбасса.

Увы, только вряд ли этот освобожденный Донбасс можно будет по-прежнему называть краем шахтеров и металлургов, а работающие заводы и шахты бывшего ОРДЛО скорее всего можно будет пересчитать на пальцах одной руки.