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В «ЛДНР» сделали громкое заявление
06.03.2017 07:38
Террористы "ЛДНР" заявили о полном прекращении огня на Донбассе 5 марта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина.
"Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и "ЛНР". Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК", — сказал он.
По словам Басурина, пока установленный режим сохраняется.
Как сообщалось, в силах антитеррористической операции за последние сутки с 4 по 5 марта в боях с террористами на Донбассе погиб один военный, 10 ранены и двое травмированы.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, террористы
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