В «ЛДНР» сделали громкое заявление

06.03.2017 07:38

Террористы "ЛДНР" заявили о полном прекращении огня на Донбассе 5 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина. "Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и "ЛНР". Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК", — сказал он. По словам Басурина, пока установленный режим сохраняется.

Как сообщалось, в силах антитеррористической операции за последние сутки с 4 по 5 марта в боях с террористами на Донбассе погиб один военный, 10 ранены и двое травмированы.