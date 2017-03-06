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Архив - Донецкая область

В «ЛДНР» сделали громкое заявление

06.03.2017 07:38
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В «ЛДНР» сделали громкое заявление

Террористы "ЛДНР" заявили о полном прекращении огня на Донбассе 5 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина.

"Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и "ЛНР". Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК", — сказал он.

По словам Басурина, пока установленный режим сохраняется.

Как сообщалось, в силах антитеррористической операции за последние сутки с 4 по 5 марта в боях с террористами на Донбассе погиб один военный, 10 ранены и двое травмированы.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, террористы
 
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