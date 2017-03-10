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"Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)

10.03.2017 14:49
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"Особенно порадовали перекошенные лица ваты" - в Краматорске отметили День рождения Кобзаря (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 9 марта, в  Краматорске состоялась литературно-музыкальная композиция “До тебе я, Тарасе, йду...” В сквере Шевченко в день рождения Кобзаря собрались школьники, студенты, представители областной и городской власти, общественность города. Звучали стихи и песни на слова Тараса Шевченко.

В краматорских троллейбусах прошел флешмоб на тему Шевченковских чтений. Жители города с воодушевлением читали стихи знаменитого Кобзаря и делились своими впечатлениями в соцсетях.

"Порадовали Шевченківськими читаннями", - пишут краматорчане.

"Особенно воодушевляли перекошенные лица ваты)", - сообщает другой пользователь.



Фото: https://www.kramatorsk.info

Теги: Донбасс, Краматорск, троллейбус, Тарас Шевченко, стихи
 
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