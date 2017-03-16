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В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО
Перевезення вантажів через лінію розмежування з ОРДЛО припинилося після тримісячної блокади, яку організували активісти, передає replyua.net. Президент України і уряд країни практично повністю погодилися з вимогами сил, які перекрили ще в кінці минулого року залізничне сполучення з підконтрольними сепаратистам території.
У середу 15 березня представник Держприкордонслужби офіційно заявив, що через лінію розмежування з 13 годин не проходять жодні вантажі. За словами речника відомства Олега Слободяна, мова йде тільки про комерційні перевезення. Звичайні громадяни, як і раніше, вільно переміщаються між двома територіями і везуть необхідні їм товари.
Втім, Слободян не виключає, що в подальшому буде внесено зміни до порядку перетину лінії розмежування і для фізичних осіб. Він повідомив, що РНБО дала відповідне доручення уряду. Крім того, спікер прикордонної служби нагадав, що його відомство є лише виконавцем рішень, прийнятих органами влади. А тому не потрібно звинувачувати Держприкордонслужбу в тому, що вона забезпечує їх виконання. Також стало відомо, що заборона не стосується будь-яких вантажів гуманітарного характеру, які прямують до ОРДЛО.
Теги: Донбасс, груз, товар, ДНР, ЛНР
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