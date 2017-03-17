Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный

17.03.2017 10:27

Сегодня утром, по данным Госпогранслужбы, на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 50/170;

КПВВ «Марьинка» — 300/200;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/40;

КПВВ «Гнутово» — 100/20.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36800 человек и 4700 транспортных средств:

«Майорское» — 8225 человек и 860 транспортных средств;

«Марьинка» — 8570 человек и 1195 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8220 человек и 1585 транспортных средств;

«Гнутово» — 5320 человек и 1035 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6420 человек.