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Ситуация на блокпостах: большие автомобильные очереди на КПВВ "Марьинка", на "Новотроицком" проезд нормальный
17.03.2017 10:27
Сегодня утром, по данным Госпогранслужбы, на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 50/170;
КПВВ «Марьинка» — 300/200;
КПВВ «Новотроицкое» — 30/40;
КПВВ «Гнутово» — 100/20.
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36800 человек и 4700 транспортных средств:
«Майорское» — 8225 человек и 860 транспортных средств;
«Марьинка» — 8570 человек и 1195 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8220 человек и 1585 транспортных средств;
«Гнутово» — 5320 человек и 1035 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6420 человек.
Фото: informator.media
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, КПВВ
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