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Полиция Донецкой области арестовали АТОшника, убившего мирного жителя Авдеевки
Полиция Донецкой области заявила о раскрытии убийства жителя Авдеевки, тело которого было найдено в лесополосе в 50 км от города, сообщает пресс-служа ведомства.
Как говорится в сообщении, вечером 10 марта в лесополосе вдоль дороги Константиновка-Донецк недалеко от Красногоровки было найдено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти.
Полицейские немедленно начали следственно-оперативную работу на месте обнаружения тела, чтобы тщательно собирать вещественные доказательства, обследуя каждый сантиметр обочины, где был найден погибший.
Установить его личность удалось уже в первые часы. Несколькими днями ранее в Авдеевке пропал мужчина 1973 года рождения, похожий по описанию на убитого.
Уже через несколько дней в результате комплекса следственно-оперативных действий полицейским удалось определить главного подозреваемого. Им оказался мужчина, 1988 года рождения, житель Ровенской области.
Было установлено, что в начале марта он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе, где якобы решил выяснить отношения с одним из посетителей. Затем он насильно затащил свою жертву в машину, повез в сторону Очеретино Ясиноватского района, где избил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Убийце грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Фото: https://newsone.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, убийство, житейская история, военный
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- Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых08:04
- Полиция Донецкой области арестовали АТОшника, убившего мирного жителя Авдеевки07:54
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- "Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя22:08
- Будущее "ЛДНР" зависит от позиции Запада в отношении Кремля - политолог08:17
- Сутки в зоне АТО: 112 обстрелов боевиков, четверо погибших украинских военных и трое раненых08:04
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