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На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб
За прошедшие сутки, 18 марта, подразделения сепаратистов 85 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Ранения получили пять бойцов ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО. Противник применил танки и артиллерию.
Так, на донецком направлении были обстреляны позиции вблизи Авдеевки и Луганского из минометов калибра 82 мм и 120 мм и гранатометов, вблизи Невельского и Песок – из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Опытного, Троицкого, Зайцевого и Камянки – из гранатометов и минометов калибра 82 мм.
На мариупольском направлении противник дважды использовал артиллерию калибра 122 вблизи Водяного и Павлополя, а вблизи Широкиного – минометы калибра 120 мм. По укреплениям в районе Марьинки и Гнутового велся огонь из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.
На луганском направлении вблизи Крымского боеики вели огонь из гранатометов, минометов калибра 85 мм и 120 мм, танков из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.
Опорные пункты в районе Троицкого обстреляли из минометов калибра 120 мм, а вблизи Новоалександровки, Трехизбенки и Попасной – из СПГ, в районе Станицы Луганской – из гранатометов и пулеметов крупного калибра.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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