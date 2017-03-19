- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок12:02
- Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО 11:38
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- В Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 30 миллионов 09:50
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб07:55
- "Будет у меня много голубей и война обязательно закончится!" - о чем мечтают дети Донбасса (ФОТО)21:28
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
Данных по погибшим и пострадавшим нет, террористы истязали мирные районы оккупированного Донецка несколько часов подряд. Артатаки оккупантов начались примерно с 23:00 18 марта, и продолжались практически до 03:00 утра 19 марта. Утро 19 марта также выдалось неспокойным, передает "Диалог. UA".
Пользователи соцсетей сообщают, что самые мощные взрывы в Донецке гремели около 02.00.
Подписчики паблика "Типичный Донецк" писали, что им пришлось резко проснуться, поскольку разрывы снарядов не оставили шансов многим дончанам выспаться "Донецк. 0-23.
Гул техники на юге. Куда идет не пойму - то ли Кировский, то Запорожская. Из города на запад ", "2:16. Донецк.
Текстильщик резко выведен из состояния сна ", "2:17. Донецк. Цирк / обжора - шумно за окном ", "Донецк. Текстильщик. 2:18.
Очень мощный грохот, завыли сигналки у машин ", "2:36. Донецк слышит мощный бой на юго-западе города.
Артиллерия работает ", - рассказывали в перекличках в соцсетях пользователи пабликов.
Кроме того, в Сети появились и кадры, на которых тоже слышны взрывы этой ночи в захваченном боевиками Донецке.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку
- Военные объяснили, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. ВИДЕО
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок
- Террористы обстреливали позиции ВСУ в секторе "Мариуполь" из артиллерии и танков
- Власти "ДНР", возможно, разрешат украинским военным войти в Донецк
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана 12:40
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок12:02
- Командир спецназа полиции Донецкой области будет судиться с депутатом. ВИДЕО 11:38
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- В Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 30 миллионов 09:50
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России 08:25
- На Донбассе ранены пять бойцов ВСУ – штаб07:55
- Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО16:00
- Россия перебросит в Черное море три подлодки15:40
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Глава МИД Франции резко отчитал Лаврова за поддержку сепаратистов "ЛДНР", незаконно захвативших украинские предприятия на Донбассе14:40
- Ситуация в пунктах пропуска 19 марта14:21
- В Днепре в автокатастрофе погиб депутат14:00
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен13:40
- Вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта13:20
- В Кривом Роге беременная женщина бросилась под колеса авто13:01
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- "Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода