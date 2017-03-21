Оккупированный Харцызск завален мусором (ФОТО)

21.03.2017 13:48

Уже 4 недели в Харцизске, находящемся на оккупированной территории Донецкой области, наблюдаются проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщает "ОстроВ".

Источник считает, что проблема в тарифах, которые не пересматривались уже много лет (14 рублей) и являются нерентабельными для частных фирм на этом рынке.