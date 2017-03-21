Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупированный Харцызск завален мусором (ФОТО)

21.03.2017 13:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированный Харцызск завален мусором (ФОТО)

Уже 4 недели в Харцизске, находящемся на оккупированной территории Донецкой области, наблюдаются проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщает "ОстроВ".

Источник считает, что проблема в тарифах, которые не пересматривались уже много лет (14 рублей) и являются нерентабельными для частных фирм на этом рынке. 


Фото: www.ostro.org/

Теги: Донбасс, Харцызск, мусор, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх