В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать

21.03.2017 22:39

Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА сообщил, что 29 марта с 14.00 до 14.30 будет проводиться плановая комплексная техническая проверка всех средств оповещения населения Донецкой области.

Проверка пройдет с включением на территории городов и районов Донецкой области уличных электросирен и с трансляцией устной информации по местным радиоканалам (в том числе по радиоприемникам «Укртелекома»).

При проведении плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела, отмечают в Департаменте.

Однако, без паники (в той или иной степени), скорее всего, не обойдется. В регионе, где третий год идет война, трудно убедить граждан, что вой сирен — это просто проверка.