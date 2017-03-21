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Архив - Донецкая область

В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать

21.03.2017 22:39
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В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать

Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА сообщил, что 29 марта с 14.00 до 14.30 будет проводиться плановая комплексная техническая проверка всех средств оповещения населения Донецкой области.

 Проверка пройдет с включением на территории городов и районов Донецкой области уличных электросирен и с трансляцией устной информации по местным радиоканалам (в том числе по радиоприемникам «Укртелекома»).

При проведении плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела, отмечают в Департаменте.

Однако,  без паники (в той или иной степени), скорее всего,  не обойдется. В регионе, где третий год идет война, трудно убедить граждан, что вой сирен — это просто проверка.


Фото: informator.media

Теги: Донбасс, Донецкая область, житейская история, паника, спокойствие
 
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