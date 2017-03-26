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На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей осталось 29 375 грузовых вагонов. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные Укрзалізниці.
"По состоянию на 22 марта 2017 г. на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей находится 29 375 грузовых вагонов, в том числе 5 879 грузовых вагонов, принадлежащих другим предприятиям Украины", - говорится в сообщении Укрзалізниці.
Ранее сообщалось, что общий парк грузовых вагонов Укрзалізниці составляет примерно 104 тыс. штук. Таким образом, в результате торговой блокады оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, Укрзалізниця потеряла четверть парка грузовых вагонов.
Кроме того, на оккупированной боевиками территории Донбасса осталось 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции, которые принадлежат Укрзалізниці
Фото: biz.liga.net/
Теги: Донбасс, Укрзализниця, потеря, актив, ДНР, ЛНР
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