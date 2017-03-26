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Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)
26.03.2017 18:33
Боевики вчера и сегодня активно обстреливали Авдеевку, в результате чего, серьезно пострадал жилой сектор города.
Украинские военные отмечают: «После краткого затишья опять нарастает противостояние под Авдеевкой. Только несколько минут назад по этим жилым кварталам Авдеевки прилетело со стороны российских оккупационных войск».
Один из местных жителей сообщил, что был с семьей на рынке, когда в их дом попал снаряд, о чем ему по телефону сообщили соседи.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, град, разрушения, обстрелы
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