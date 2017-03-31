На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"

31.03.2017 12:23

Водителей , которые не являются владельцами транспорта, но имеют доверенность либо вписаны в техпаспорт, в последние дни не пропускают через КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает общественная организация "Донбасс SOS".



"Последние два дня на КПВВ не пропускают людей, проезжающих через линию разграничения на автотранспорте, владельцами которого они не являются. При этом в техпаспорте водитель автотранспорта вписан как лицо, которое имеет право им управлять, либо у водителя есть доверенность без права распоряжения этим автомобилем", - пишет "Донбасс SOS".



Активисты организации подчеркивают, что такие действия нарушают пункт 5.11 Временного порядка, в котором сказано: "Перемещение на /с временно неконтролируемых территорий транспортных средств разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, технического паспорта и документа, подтверждающего право собственности или доверенность от владельца транспортного средства, заверенная нотариально.”



"В личной беседе сотрудники Госпогранслужбы признали, что были введены новые ограничения. Это связано с активизацией борьбы с угоном автомобилей", - отмечают в "Донбасс SOS".