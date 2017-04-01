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«Донбасс» уверенно обыграл «Кременчук»

01.04.2017 09:44
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«Донбасс» уверенно обыграл «Кременчук»

Финал является кульминацией хоккейного сезона, когда все, что окружает игру, становится более ярким, эмоциональным. Перед стартом третьей встречи первого финала Украинской хоккейной лиги зрителей и болельщиков на трибуне "Альтаира" красочным номером порадовали фигуристы и хоккеисты ДЮСШ ХК "Донбасс".

А перед стартовым вбрасыванием уже традиционно на лед дружковской арены вышли музыканты Дружковского духового оркестра, исполнившие гимн Украины.

Стартовую двадцатиминутку обе команды провели крайне собранно – даже если дело доходило до броска, на месте оказывались вратари команд. Однако максимальная концентрация горожан дала сбой в концовке: два удаления подряд позволили звену Виктора Захарова дважды расписаться в воротах Эдуарда Захарченко.

Второй отрезок матча подопечные Дмитрия Пидгурского начали ударно – не прошло и минуты как Максим Слыш сумел переиграть Евгения Царегородцева. Впрочем, довольно скоро хоккеисты "Донбасса" восстановили свое преимущество в две шайбы – Александр Сырей мощно бросил по воротам "Кременчука".

Концовка встречи прошла в борьбе, однако все попытки хоккеистов "Кременчука" вернуться в игру завершились неудачей. 3:1 – и подопечные Сергея Витера вновь вышли вперед в финальной серии первого сезона УХЛ.

Напомним, что уже через два дня обе команды вновь сойдутся на льду дружковской арены "Альтаир" в борьбе за титул чемпионов страны.

Донбасс - Кременчук - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 Захаров (Сырей, Благой - больш. 5х3), 17:41, 2:0 Егоров (Кочетков, Петрухно - больш.), 18:59, 2:1 Слыш (Коренчук, Дегтярев - больш.), 20:53, 3:1 Сырей (Егоров, Кочетков - больш.), 22:51 

Донбасс: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков - Захаров - Егоров, Сырей - Кугут (А); Благой - Шафаренко - Никифоров, Алексюк - Яковлевс; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Победоносцев - Петрухно; Рамазанов - Бондарев - Нименко, Каменьков - Григорьев.

Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) - Кузьмик - Слыш (К), Башко - Дегтярев; Кича - Гниденко (А) - Петранговский, Исаенко - Игнатенко; Коваленя - Гриценко - Кирющенков, Мельников - Варивода; Гаврик - Карпенко - Бойков, Савицкий - Андрейкив.



Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, игра, хоккей, победа, команда
 
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