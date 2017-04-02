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"Национализированные" предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области готовы взорваться бунтами и забастовками
Ситуация, складывающаяся на предприятиях на оккупированной территории, которые власти "ДНР" не так давно "национализировали" накаляется и грозится вскоре разразиться бунтами и забастовками. Трудовые коллективы предприятий на временно оккупированных территориях рассматривают возможность по организации массовых забастовок и акций протеста, передает "Диалог.UA".
Протестные настроения усиливаются с каждым днем. Все это связано с мерами "нового руководства" на неподконтрольных Украине территориях по "национализации" данных предприятий. ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК "Ровенькиантрацит", ДТЭК "Свердловантрацит", ОАО "Алчевский металлургический комбинат" проводят сборы трудового коллектива для решения вопроса о дальнейшей работе на этих предприятиях.
Вопреки обещаниям оккупационных властей в кратчайшие сроки решить все вопросы, до сих пор не решены вопросы перерегистрации предприятий, не введены временные администрации, официально не трудоустроены работники, зарплата не выплачивается.
Стоит отметить, что руководство псевдореспублик копает себе яму стахановскими темпами. Мирное население осталось без Ахметовской гуманитарки, после запрета на ее выдачу, и теперь выживать стало еще сложнее.
Теги: Украина, Донбасс, забастовка, ДНР, ЛНР, национализация
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