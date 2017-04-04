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Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
04.04.2017 14:07
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что украинская сторона не соблюдает договоренности Контактной группы о режиме прекращения огня с полуночи 1 апреля, поэтому может начать обстрелы «республики» в Пасхальные праздники, сообщают сепаратистские СМИ.
Главарь боевиков отметил: «Все праздники в Республике всегда проходили с угрозой, что украинская сторона может начать обстрелы. Праздник Пасхи, возможно, не станет исключением».
По его словам, несмотря на договоренности о перемирии, обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются: «Как стреляли, так и стреляют. Есть и раненые и убитые».
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Донбасс, война, обвинение, Пасха, эскалатор, ВСУ, обстрелы, Захарченко
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