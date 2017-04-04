Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху

04.04.2017 14:07

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что украинская сторона не соблюдает договоренности Контактной группы о режиме прекращения огня с полуночи 1 апреля, поэтому может начать обстрелы «республики» в Пасхальные праздники, сообщают сепаратистские СМИ.

Главарь боевиков отметил: «Все праздники в Республике всегда проходили с угрозой, что украинская сторона может начать обстрелы. Праздник Пасхи, возможно, не станет исключением».

По его словам, несмотря на договоренности о перемирии, обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются: «Как стреляли, так и стреляют. Есть и раненые и убитые».