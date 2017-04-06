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Архив - Донецкая область

КПВВ «Марьинка» получил техническую помощь от ООН

06.04.2017 10:30
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КПВВ «Марьинка» получил техническую помощь от ООН

На контрольном пункте пропуска «Марьинка» прошла торжественная передача технической помощи для сотрудников пограничной службы, сообщает сайт «Новости Донбасса».
Агентство ООН по делам беженцев установило дополнительные модули с компьютерной техникой и оснастило рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Здесь открылось 4 новых модуля на 20 мест.
Это позволит существенно увеличить количество контрольно-пропускных операций, направленных на оформление граждан, пересекающих линию разграничения в пешем порядке, уменьшить очереди и время ожидания пропуска.



Теги: Донбасс, помощь, Марьинка, ООН, КПВВ
 
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