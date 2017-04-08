Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ викрила чиновників Запоріжжя, які вивели з держбюджету майже 12 мільйонів гривень грошей переселенців

08.04.2017 14:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ викрила чиновників Запоріжжя, які вивели з держбюджету майже 12 мільйонів гривень грошей переселенців

У Запоріжжі затримано посадовців райуправління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців, переводили їх у готівку та вивозили до тимчасово окупованих територій. 

Про це 8 квітня повідомила  Служба безпеки України.

 Зокрема, викрито трьох посадовців управління праці та соціального захисту населення одного з районів Запоріжжя.

"Зловмисники оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які в дійсності не мають права на їх отримання. Далі за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ оформлювались банківські картки, куди зараховувались бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводилися у готівку та вивозилися до тимчасово окупованих територій", - повідомили в СБУ. 

Загалом зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 мільйонів гривень.

Членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 - "створення злочинної організації", 258-3 - "створення терористичної організації", 191 "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем" та 366 "службове підроблення" КК України.


Фото: ilife-news.com

Теги: Донбасс, Запорожье, деньги, ДНР, ЛНР, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх