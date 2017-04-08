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СБУ викрила чиновників Запоріжжя, які вивели з держбюджету майже 12 мільйонів гривень грошей переселенців
У Запоріжжі затримано посадовців райуправління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців, переводили їх у готівку та вивозили до тимчасово окупованих територій.
Про це 8 квітня повідомила Служба безпеки України.
"Зловмисники оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які в дійсності не мають права на їх отримання. Далі за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ оформлювались банківські картки, куди зараховувались бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводилися у готівку та вивозилися до тимчасово окупованих територій", - повідомили в СБУ.
Загалом зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 мільйонів гривень.
Членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 - "створення злочинної організації", 258-3 - "створення терористичної організації", 191 "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем" та 366 "службове підроблення" КК України.
Фото: ilife-news.com
Теги: Донбасс, Запорожье, деньги, ДНР, ЛНР, переселенцы
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