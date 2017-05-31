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Архив - Донецкая область

Переселенцы не будут иметь проблем с получением новых документов

31.05.2017 08:22
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Переселенцы не будут иметь проблем с получением новых документов

В прошлом месяце более 60 тыс. переселенцев с Донбасса получили украинские паспорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "Еспресо.TV".

"За прошлый месяц 68 тыс. получили новые документы, из тех, кто находится на непідконтрольній территории. Сегодня полностью разработан механизм получения свидетельств о рождении ребенка, паспортов ", - отметил Грымчак.



Теги: Донбасс, документы, переселенцы, проблемы
 
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