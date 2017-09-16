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Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
О документировании внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также проблемах, которые по этому поводу возникают, рассказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
На вопрос, какие документы нужно сделать ВПЛ, чтобы, так сказать, оказаться, «в законе», Сергей Гунько в эфире «Радио Свобода» ответил так:
«На нашем сайте мы разместили перечень и, как говорят, человеческим языком объяснили, как происходит документирование и какие документы можно, а какие надо подавать в Миграционную службу.
К сожалению, часто бывает, что люди получают недостоверную или искаженную информацию, поэтому нужно понимать одну вещь: документированной в Украине может быть только идентифицирована личность. И мы не делаем никакой разницы между людьми, которые живут на востоке или на юге.
На сегодня Миграционная служба оформляет паспорт гражданина Украины, так называемый ID-паспорт, и паспорт для выезда за границу. Оба документа являются биометрическими и оба издаются на основе Единого государственного демографического реестра. Паспорт-книжечка образца 1994 года уже нигде не выдается. Почему? Потому что биометрический документ – более защищен, это документ, который невозможно на сегодня подделать и это документ, который выдается на основе электронной базы данных. Паспорт образца 1994 года выдавался на основе заявления. Это картонка, так называемая «Форма 1», которая хранится по месту выдачи документа, в железном шкафу в подразделении Миграционной службы.
Идентификация – это процесс сравнения данных, которые подает о себе человек, с данными, которые о человеке есть у государства. То есть, по сути, это верификация паспорта образца 1994 года. Так что его очень легко подделать, он не может быть средством идентификации. Далее Миграционная служба смотрит, где выдан этот паспорт. Подчеркиваю: важно не то, где человек зарегистрирован, а где выдан этот документ, ведь именно там находится «Форма 1». Если Миграционная служба может поднять эту «Форму 1» и сравнить, то у человека не будет никаких проблем».
В случае, если человек получал паспорт на неподконтрольной части территории, Миграционная служба смотрит, есть ли он в ведомственной информационной системе.
«Туда попадали все люди, которые после 2007 года оформляли загранпаспорта. Если же загранпаспорта не было, тогда уже сложнее, - признается пресс-секретарь ГМСУ. - . Тогда человек должен сам вспомнить, какие документы ему выдавались. Не обязательно, чтобы он имела оригиналы этих документов, это могут быть копии».
Получая данные, Миграционная служба направляет запросы в те органы, которые выдали документы и ждет ответа. В этом случае ГМСУ направляет бумажные запросы и получает бумажные ответы.
«По закону мы можем продолжить процедуру оформления документа до двух месяцев. Если процедура не завершится успехом, мы вынуждены выдавать отказ, - отмечает Сергей Гунько. - Тогда уже придется обращаться в суд. То есть, если паспорт выдан на неподконтрольной территории и нет загранпаспорта, не стоит оплачивать изготовление срочного документа, потому что сроки точно не будут соблюдены. Если у человека нет этих документов, есть процедура установления личности в суде. Впрочем, на самом деле отказов не так много. Надо просто понимать, что это безопасность человека и безопасность государства».
Напомним, что получение первого паспорта, ID-паспорта, по достижении 14-летнего возраста, является бесплатным. Если речь идет о замене паспорта-книжечки на ID-паспорт, то там предусмотрен административный сбор в размере 279 грн. Если речь о загранпаспорте, то там тоже предусмотрен административный сбор – 558 грн. Законом также предусмотрено, что местные громады могут освобождать определенные категории лиц от оплаты полностью или частично.
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, документы, переселенцы, проблемы
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