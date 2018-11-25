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Как получить новый паспорт жителям неподконтрольного Донбасса
В ОО «Донбасс SOS» функционирует «горячая линия» (0 800 309 110, пн-пт с 9:00 до 19:00, сб-вс – выходные, звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатны), на которую поступает множество звонков от переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса. Одна из актуальных тем – получение документов.
Юрист «Донбасс SOS» Артем Фоменко дал важные пояснения, передает avdeevka.city.
Родители интересуются нюансами прописки ребенка, ограничениях, связанных с ее отсутствием. Вопросы восстановления утерянных документов также регулярно звучат и от взрослых: паспорта теряют, они приходят в негодность, а восстановление их для переселенцев может превратиться в выматывающую многосерийную эпопею, пишет dnews.dn.ua.
«В апреле 2016 года в Украине произошла реформа регистрации места проживания (т. н. «прописки»), и то, что раньше делала Государственная миграционная служба (ГМС), перешло в зону ответственности местных органов. Именно они теперь проставляют «прописку» в паспорте. Но как мы все знаем, украинские органы местного самоуправления не осуществляют свои полномочия на временно оккупированной территории. Других органов для этих действий также нет», - отмечает Артем Фоменко.
Юрист подчеркивает, что оформление паспорта гражданина Украины осуществляется территориальными подразделениями ГМС Украины, которые, в свою очередь, являются уполномоченными субъектами на внесение сведений в Единый государственный демографический реестр (проставления прописки). Следовательно, именно ГМС имеет право вносить сведения о регистрации места проживания в Реестр и, соответственно, в паспорт (ID-карту).
В соответствии с Постановлением КМУ от 25.03.2015 № 302 заявитель для оформления паспорта помимо прочего подает документы, подтверждающие сведения о месте проживания – справку органа регистрации установленного образца.
«Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители временно оккупированных территорий (ВОТ) для регистрации места жительства на ВОТ не могут предоставить такую справку, ведь документы, выданные любыми органами, их должностными и служебными лицами на ВОТ, являются недействительными и не создают правовых последствий, и, соответственно, не могут приниматься во внимание государственными органами, - продолжает юрист. - То есть при оформлении ребенку паспорта впервые, органы ГМС (центры предоставления административных услуг) просят предоставить другие документы, которые могут подтвердить места регистрации ребенка. Например, домовую книгу (с отметкой и печатью о регистрации ребенка) или документы родителей, в которых указано одинаковое место регистрации. Однако на сегодняшний день данный перечень документов законодательно не определен».
На практике же дети, которые получаются паспорт впервые, часто попросту остаются без прописки, подчеркивает Артем Фоменко. Ведь для проставления отметки о регистрации места жительства на ВОТ недостаточно документов (например, отсутствует домовая книга). Но каждый случай – индивидуальный. Так что стоит предоставить по максимуму все документы, которые говорят о регистрации места проживания.
«Вместе с тем, отсутствие регистрации места проживания никаким образом не влияет на возможность пересечения линии соприкосновения, ведь основанием для пересечения является паспорт гражданина Украины, а также наличие пропуска, - напоминает юрист. - Также обращаю внимание, что по состоянию на сегодня выдаются только паспорта нового образца – в виде ID-карты».
Теги: Донбасс, регистрация, документы, паспорт, ID-карта, прописка, переселенцы, ВПЛ
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