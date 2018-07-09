Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?

09.07.2018 10:37

Юристы пояснили, как переселенцы из Донбасса при получении ID-карты могут решить проблему с пропиской. Сегодня паспорт гражданина Украины выдается только в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, содержащим персональную информацию и биометрические данные лица (ID-карта), передает MRPL.CITY со ссылкой на avdeevka.city.

ID-карта

В соответствии с «Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 302, на бесконтактный электронный носитель паспорта вносится следующая обязательная информация о лице:

имя лица;

пол;

гражданство;

дата рождения;

уникальный номер записи в Едином Демографическом Реестре;

номер документа;

дата окончания срока действия документа;

дата выдачи документа;

уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

место рождения;

оцифрованное изображение лица человека;

оцифрованная подпись человека;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. При наличии сообщения об отказе от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика проставляется слово "отказ".

Также на электронный носитель паспорта может быть внесена такая дополнительная переменная информация:

о месте проживания;

о рождении детей;

о браке и расторжении брака;

об изменении имени.

Обязательная информация наносится также печатным способом на лицевую и оборотную сторону пластиковой ID-карты. Нанесение дополнительной переменной информации на пластиковую карту не предусмотрено.

Поэтому узнать информацию о зарегистрированном месте проживания гражданина можно только считав ID-карту с помощью специального устройства.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день устройств для считывания ID-карты недостаточно в органах, учреждениях и организациях, где лицу может понадобиться предъявить прописку. В связи с этим на практике к ID-карте выдают приложение - Извлечение из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места проживания. Извлечение представляет из себя лист бумаги формата А4, на котором указан адрес прописки. Извлечение заверяется подписью должностного лица и печатью подразделения Государственной миграционной службы, которая выдала паспорт.

Основания внесения в паспорт информации о прописке

В соответствии с «Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины», информация о месте проживания лица вносится на бесконтактный электронный носитель паспорта при условии предоставления справки установленного образца о регистрации места проживания.

Образец справки о регистрации места проживания установлен «Правилами регистрации места проживания», утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 207 от 02.03.2016г. (приложение №13 к Правилам).

Также лицом может быть предоставлена справка о регистрации места проживания, выданная лицу до 04.04.2016. В таком случае справка должна соответствовать образцу, установленному в приложении 11 к «Порядку регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых документов», утвержденному приказом МВД от 22.11.2012 № 1077.

Сложность для лиц с пропиской на неконтролируемой территории

С 5.04.2016г. органом регистрации, который осуществляет регистрацию места проживания и выдачу справок о регистрации места проживания является исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета. На неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей местные органы власти не действуют, следовательно, на сегодняшний день нет органа, который мог бы выдать справку лицу с пропиской на неподконтрольной территории.

По этой причине многие переселенцы и лица, проживающие на неподконтрольной территории, столкнулись с той проблемой, что при оформлении нового паспорта подразделение Государственной миграционной службы отказывает во внесении сведений о месте проживания, и человеку выдается приложение к паспорту с отметкой о том, что «место проживания не зарегистрировано». Наиболее актуальна эта проблема для лиц, достигших 14 лет, которые получают паспорт впервые.

Как можно решить проблему

Практика решения данной проблемы показывает, что на сегодняшний день у Государственной миграционной службы нет единого подхода. В одной и той же ситуации в зависимости от конкретного подразделения Государственной миграционной службы люди получают разный результат.

В связи с этим прежде всего можно порекомендовать перед тем, как сдавать документы на оформление паспорта в конкретное подразделение Государственной миграционной службы, получить предварительный ответ, будет ли в паспорт внесена информация о прописке и выдано приложение с указанием прописки. В случае получения отрицательного ответа рекомендуется обратиться в другое территориальное подразделение, возможно там легче будет решить проблему. Так, например, исходя из отзывов людей, которые уже получили новые паспорта, проблема прописки легче решается в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Донецкой области, чем, например, в Киеве.

Справка из государственного реестра избирателей

Существует положительная практика, когда подразделения Государственной миграционной службы вносят в новый паспорт сведения о прописке на основании предоставленной лицом справки из Государственного реестра избирателей, так как в соответствии с законом Украины «О государственном реестре избирателей» избирательным адресом избирателя является адрес, по которому зарегистрировано его место проживания. Для получения такой справки необходимо обратиться в Орган ведения Государственного реестра избирателей.

Органом ведения Реестра являются:

1) в районе, районе в городе Киеве - соответствующее структурное подразделение аппарата районной, районной в городе государственной администрации;

2) в городе областного значения без районного деления - соответствующий исполнительный орган городского совета;

3) в районе в городе областного значения с районным делением - соответствующий исполнительный орган районного совета или соответствующее структурное подразделение созданного в районе исполнительного органа городского совета.

Согласно Закону «О Государственном реестре избирателей», каждый избиратель имеет право получать на безвозмездной основе в любое время от отдела ведения Государственного реестра избирателей полную информацию в доступной форме о своих персональных данных, внесенных в Государственный реестр избирателей.

Однако в Государственном реестре избирателей нет информации о лицах в возрасте до 18 лет, и получить справку в отношении таких лиц не удастся.

Форма А (Б) или домовая книга из ЖЭКа

При получении детьми паспорта впервые есть практика, когда территориальные органы и подразделения государственной миграционной службы вносят в паспорт информацию о прописке на основании домовой книги или учетных документов жилищных органов (форма А или форма Б). При этом необходимо напомнить, что справка, выданная ЖЭКом в настоящее время не может быть принята к рассмотрению, так как документы, выданные на неконтролируемой территории, не могут быть признаны государственными органами Украины.

Письменное обращение

В случае если территориальное подразделение Государственной миграционной службы отказывает во внесении информации о прописке в ID-карту, рекомендуется направить им письменное обращение, в котором потребовать указать причины такого отказа. Письменный отказ территориального подразделения Государственной миграционной службы может быть обжалован в вышестоящее подразделение Государственной миграционной службы или же в суд.

Важно: в соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» регистрация места жительства лица или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения.

Куда обращаться для получения ID-карты

В соответствии с «Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины», по общему правилу для получения ID-карты необходимо обращаться по зарегистрированному месту проживания (по месту прописки):

1. В территориальный орган (т.е. Главное управление в области) или территориальные подразделения Государственной миграционной службы.

2. В Центры предоставления административных услуг.

Если у лица нет регистрации места проживания, документы подаются по месту фактического проживания.

Лицо, достигшее 14-летнего возраста, место жительства которого не зарегистрировано, для оформления паспорта впервые подает документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг» по месту фактического проживания в Украине.

Внутренне перемещенное лицо имеет право подавать документы в территориальный орган или территориальное подразделение по месту фактического проживания, которое подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Лица, зарегистрированные и проживающие на неконтролируемой территории Украины, которые не имеют справки о регистрации внутренне перемещенного лица, могут подавать документы в любом подразделении Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг на территории соответствующей области, где зарегистрировано их место проживания.

С перечнем всех территориальных органов и подразделений Государственной миграционной службы можно ознакомиться на сайте - https://dmsu.gov.ua/ (территориальный орган и территориальные подразделения в Донецкой области -https://dmsu.gov.ua/donetsk территориальный орган и территориальные подразделения в Луганской области - https://dmsu.gov.ua/luhansk ).