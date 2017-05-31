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Архив - Донецкая область

Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим

31.05.2017 20:30
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Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим

С завтрашнего дня в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00. Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы, сказано Госпогранслужбы.

Сообщается, что с завтрашнего дня в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

"Государственная пограничная служба Украины просит всех граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня с утра в пунктах пропуска на Донбассе скопилось почти 800 авто.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, Госпогранслужба, КПВВ
 
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