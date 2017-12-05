На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО

05.12.2017 10:59

На Донбассе погиб доброволец из Казахстана Виктор Матюхин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

Мужчине был 51 год. Перед поездкой в АТО доброволец некоторое время проживал во Львове. Доброволец погиб 4 декабря.

"Он переехал из Казахстана в Украину, выучил язык. Встал на защиту нашей страны. Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт. Прошел долгий боевой путь в рядах Первой штурмовой роты", - написал он.

Коцюбайло отметил, что Матюхин воевал за Украину "не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом счастливо жить!"