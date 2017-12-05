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На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО
05.12.2017 10:59
На Донбассе погиб доброволец из Казахстана Виктор Матюхин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
Мужчине был 51 год. Перед поездкой в АТО доброволец некоторое время проживал во Львове. Доброволец погиб 4 декабря.
"Он переехал из Казахстана в Украину, выучил язык. Встал на защиту нашей страны. Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт. Прошел долгий боевой путь в рядах Первой штурмовой роты", - написал он.
Коцюбайло отметил, что Матюхин воевал за Украину "не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом счастливо жить!"
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, добровольцы, ВСУ
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