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Архив - Донецкая область

На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО

05.12.2017 10:59
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На Донбассе погиб казахский доброволец сил АТО

На Донбассе погиб доброволец из Казахстана Виктор Матюхин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

Мужчине был 51 год. Перед поездкой в АТО доброволец некоторое время проживал во Львове. Доброволец погиб 4 декабря.

"Он переехал из Казахстана в Украину, выучил язык. Встал на защиту нашей страны. Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт. Прошел долгий боевой путь в рядах Первой штурмовой роты", - написал он.

Коцюбайло отметил, что Матюхин воевал за Украину "не для того, чтобы умереть! А для того, чтобы потом счастливо жить!"



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, добровольцы, ВСУ
 
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