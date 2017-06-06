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В «ДНР» промышляют «черные копатели» из России
06.06.2017 19:26
В «МВД ДНР» и «МГБ ДНР» практически одновременно отмечают резкую активизацию неких «команд черных копателей» на местах прошедших боёв периода 2014-2015 годов в оккупированных районах Донецкой области.
Об этом сообщает координатор группы «Информаицонное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Данные команды собирают оружие, боеприпасы, предметы снаряжения и т.д. Такие «чёрные копатели» уже отмечены в районе Мариновки (Шахтерский р-н), Амвросиевки, Кутейниково (Амвросиевский р-н) и Старобешево. Примечательно, что среди десятка задержанных местными «правоохранителями» членов таких команд, половина - граждане РФ.
Теги: Россия, Донбасс, команда, ДНР
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