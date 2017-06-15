- У МАРІУПОЛІ ВІДКРИЛИ “ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ” 07:30
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
У МАРІУПОЛІ ВІДКРИЛИ “ФОНД ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ”
Діяльність Фонду спрямована на збереження, відтворення та примноження культурної спадщини Маріуполя. У рамках роботи організації маріупольців запрошують взяти участь в екскурсіях, майстер-класах, квестах та фотопроектах.
"Мета нової організації – зміна уявлень жителів і гостей міста Маріуполя про його культуру, історію і життя, розкриття нових невідомих широкому загалу фактів, знайомство з його різноманіттям, виникнення у людей інтересу до спадщини міста і майбутнього його розвитку", – розповіла журналісту “До ТеБе”заступник голови Фонду Ольга Демідко.
Взяти участь у проектах “Фонду” можна за попереднім записом за телефонами: +38(098) 579 99 97 (екскурсії та історичний квест); +38(067) 770 83 68 (творчі та художні майстер-класи); +38(096) 978 97 65 (історичний фотопроект).
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, культура, фонд
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- Ответка жителям России за Крым и войну на Донбассе: новый отчет экономистов подтверждает, что россияне начинают все сильнее экономить на еде, скатываясь в нищету22:32
- Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам22:03
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- Еще один боевик «ДНР» добровольно сдался украинским властям. ВИДЕО21:10
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Большинство украинцев не могут платить за коммуналку - опрос20:20
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня