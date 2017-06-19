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Архив - Донецкая область

Деоккупация Донбасса: что позволит сделать новый закон

19.06.2017 12:35
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Деоккупация Донбасса: что позволит сделать новый закон

Нынешнее положение дел на Донбассе является тупиковым
 
Внутренняя и внешняя ситуация складываются так, что надо переходить от формата АТО к деоккупации Донбасса. Об этом в Facebook написал нардеп от БПП Владимир Арьев.

«Вооруженные силы Украины уже достаточно мощные и международное сообщество начинает понимать, что нынешнее состояние является тупиковым (хотя и дало нам такое важное время чтобы укрепиться). Но переход требует закона, который мы с коллегами обсуждали сегодня на совещании у Турчинова», — написал политик.

Он добавил, что закон в соответствии с нормами международного права позволит ВСУ действовать в условиях гибридной войны на территории Донецкой и Луганской областей.

Новый законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины», представленный для закрытого обсуждения экспертов и политиков на минувшей неделе, предусматривает официальное признание ОРДЛО оккупированными территориями и создание правового механизма использования вооруженных сил на Донбассе.

 

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, закон, АТО, деоккупация
 
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