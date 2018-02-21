Эффективное военное мероприятие: эксперт объяснил, как изменится формат АТО

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Концептуально изменения формата АТО прописаны в законе о деоккупации Донбасса, который был сегодня подписан президентом Порошенко
Согласно закону о деоккупации Донбасса, который был подписан президентом Петром Порошенко, Генштаб ВСУ непосредственно берет на себя руководство операцией, а не СБУ, как это было до сих пор. И в данной ситуации президент, как верховный главнокомандующий, совершенно логично ставит задачу Генеральному штабу, чтобы детально расписать в ведомственных документах те вещи, которые концептуально прописаны в законе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По словам Тымчука, Генштабом должны быть прописаны детальные реальные шаги по решению конкретных задач в АТО.
"Как минимум должна быть выработана структура штаба операции. Ведь раньше ней руководил начальник Антитеррористического центра – замглавы СБУ. Сейчас формат совершенно меняется – операцией непосредственно управляет Генштаб ВСУ. Кандидатура командующего объединенными силами также предлагается генштабом и утверждается президентом. То есть меняется механизм назначения кадров, которые непосредственно руководят операцией. Меняется штатная структура органа, который сейчас называется штабом АТО", – отметил Тымчук.
По его словам, в самом законе такие детали не должны быть прописаны – эта задача Минобороны и Генштаба для того, чтобы адаптировать требование закона к реальным условиям, в которых будет далее проводиться операция.
"После этого будут качественные изменения. Ведь уже давно операция вышла за рамки антитеррористической, как это было в 2014 году, и стала общевойсковой. Соответственно, возлагать на генералов СБУ, которые имеют специфическое образование, специфические знания и навыки – задачу по планированию и реализации операции с применением вооруженных сил, как минимум некорректно. То есть сейчас, когда это будет напрямую, безо всяких согласований со структурой, которая предназначена для выполнения других целей – это будет намного более эффективно", – подчеркнул нардеп.
Он добавил, что на следующем этапе операция станет чисто военным мероприятием, направленное на деоккупацию, освобождение Донбасса и прямую борьбу с агрессором.
"Ведь этим законом констатировано де-юре то, что на сегодняшний день существует де-факто", – подытожил Тымчук.
Напомним, согласно законопроекту о реинтеграции Донбасса, режим антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины будет заменен на меры безопасности по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.
В свою очередь вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказывала, что определение в законопроекте о реинтеграции Донбасса России как страны-агрессора позволит не допустить российских миротворцев на восток Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, конфликт, АТО, Порошенко, деоккупация
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