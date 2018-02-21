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АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный
20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, пишет Politeka.
Так, согласно закону Российская Федерация впервые официально называется страной – агрессором. Поэтому заканчивается АТО и начинаются «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».
Отныне «ЛДНР» будут называться “представителями оккупационных администраций РФ”. Соответственно украинские пленники получат статус военнопленных.
Границы оккупации будут определяться президентом Украины по представлению Минобороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.
В новом законе указано, что Украина снимает с себя ответственность за действия оккупантов на временно оккупированных территориях. Однако Украина будет собирать данные о преступлениях, чтобы потом привлечь РФ к ответственности.
В документе также прописано право собственности юрлиц и физлиц на имущество, в том числе недвижимость и земля в оккупации. Однако если они получили его в соответствии с украинскими законами.
Кроме того, все документы, выданные оккупационными службами РФ, являются недействительными и не создают правовых последствий.
Вместо штаба АТО теперь появится Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет главным органом, которому будут подчинены силы ВСУ, Нацполиции и все, кого привлекают к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Командующих объединенных сил будет назначать президент.
Также может вводиться ограничение на въезд лиц на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и выезд лиц из таких территорий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, АТО, Порошенко
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