- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг11:30
- В "ДНР" открестились от нападения на патруль ОБСЕ11:20
- Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ10:21
- Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО09:40
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста 07:30
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг
Сегодня, 21 июня, утром на въезд и выезд в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» - 70/80; «Марьинка» - 80/80; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 20/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины .
Вчера, 20 июня, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, имел тенденцию к увеличению по сравнению с предыдущим днем.
В общем через КПВВ последовало 44,6 тысячи человек и 5800 транспортных средств:
«Майорск» - 9915 человек и 1120 транспортных средств;
«Марьинка» - 10930 человек и 1795 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 8510 человек и 1800 транспортных средств;
«Гнутово» - 5295 человек и 1085 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9960 человек.
В контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» военнослужащие Госпогранслужбы совместно с работниками фискальной службы обнаружили автомобиль, которым с нарушением перевозили товары неконтролируемой территорию. Автомобиль был загружен товарами галантереи и сувенирными изделиями. Транспортное средство передано представителям фискальной службы для принятия правового решения.
Кроме того, в «Новотроицком» на въезд с неконтролируемой территории был обнаружен автомобиль «Ниссан» 2005 года выпуска в котором зафиксировали несоответствие номера кузова с номером, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства. По данному факту составлены соответствующие процессуальные документы, автомобиль передан сотрудникам Нацполиции.
Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, Майорск, КПВВ
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ
- На КПВВ "Марьинка" задержали мужчину, информация о котором была в базе данных правоохранителей
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» К ВЕЧЕРУ 16 ИЮНЯ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ
- Госпогранслужба о проезде через Майорск: "Надеемся, завтра скопление машин как в одну, так и в другую сторону удастся ликвидировать"
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня
- Выведение из «серой зоны» нескольких населенных пунктов Донетчины пока отложено
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг11:30
- В "ДНР" открестились от нападения на патруль ОБСЕ11:20
- Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ10:21
- Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО09:40
- В Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы08:15
- Кремль отправил на Донбасс новый резерв солдат: на этот раз в помощь террористам прибыли военные из Пензенской области08:01
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста 07:30
- В ПОКРОВСКЕ ПРИЗВАЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА21:45
- СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО СТАНОМ НА 20 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ21:20
- Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ20:55
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг11:30
- В "ДНР" открестились от нападения на патруль ОБСЕ11:20
- Китайские хакеры научились "проникать" в домашние веб-камеры11:10
- В интернет появилась генеалогическая база украинцев10:50
- ВОЗ заявила о крупнейшей в мире вспышке смертельной болезни10:40
- Порошенко: На Донбассе находится более трех тысяч регулярных войск РФ10:21
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко10:01
- Опорные пункты ВСУ около Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм,- штаб АТО09:40
- "Поздно очухались, поздно проснулись. Нас уже не остановить", - неадекватный Залдостанов возомнил себя "гонцом генералиссимуса" из-за санкций, введенных США против его байк-центра09:20
- В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР09:00
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы