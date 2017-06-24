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Архив - Донецкая область

На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака

24.06.2017 13:10
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На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака

В Добропольском районе Донецкой области правоохранители ликвидировали плантацию с 280 кустами снотворного мака. Об этом сообщает полиция Донетчины.

Полицейские, получив оперативную информацию о том, что жительница Добропольского района выращивает наркосодержащие растения, немедленно отправились по указанному адресу. Приехав к дому 38-летней женщины, правоохранители увидели, что прямо под забором растет снотворный мак.

На вопрос сотрудников полиции с какой целью женщина его посеяла, она ответила, что даже не догадывалась о том, что это наркосодержащие растения и высадила их у себя перед домом «для красоты». Подлинность слов гражданки теперь будет устанавливать следствие.

Источник: farwater.net



Теги: Донбасс, мак, полицейский, Добропольский район
 
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