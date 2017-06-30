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В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС
Уже с июля этого года «министерство образования ДНР» намерено отправить в бессрочные отпуска преподавательский состав «Донбасской национальной академии архитектуры и строительства ДНР» (Макеевка). «Отправка в бессрочные отпуска преподавателей начнется сразу по окончанию учебной сессии. Такое решение вызвано недостаточным финансированием этого учебного заведения со стороны „ДНР“ и наличием задолженности по выплате заработной платы перед всеми сотрудниками академии. Крайне возмущенный подобными мерами преподавательский состав планирует провести акцию протеста и составить на имя главарей „ДНР“ коллективную жалобу», — сказал координатор группы «Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.
Подобная ситуация наблюдается и в ряде других вузов псевдореспублики. В частности, в «минобразования ДНР» активно рассматривают вопрос сокращения преподавательского состава учебных заведений псевдореспублики из-за низкого количества студентов.
«Несмотря на распиаренную главарями „ДНР“ „Гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса“, в рамках которой абитуриенты с подконтрольной Украине территории могут подавать в электронном виде копии своих документов для зачисления на обучение, и продленную вступительную кампанию в местные вузы — до 31 июля, количество желающих учиться в псевдореспублике значительно сократилось», — добавил координатор «Информсопротивления».
Причин столь низкого количества желающих получить образование в «ДНР» несколько. Первое, это то, что полученные в этих вузах дипломы не признаются никакой страной, кроме РФ, и то, частично. Кроме этого все студенты в обязательном порядке ставятся на учет в «военкоматах ДНР» и зачисляются в «мобилизационный резерв» боевиков. Кроме этого желающие учиться в учебных заведениях псевдореспублики обязаны зарегистрироваться в «МГБ ДНР» и предоставить свое согласие на сотрудничество со «спецслужбой».
Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщал о том, что в рамках «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса» в учебные заведения Константиновки и Бахмута начали поступать электронные письма-приглашения на обучение в вузах так называемой «ДНР».
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, студенты, ВУЗ, отпуск, ДНР, Тымчук
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