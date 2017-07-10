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СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ
На контрольно-пропускных пунктах большое скопление пешеходов, транспортных заторов эти дни нет.
Сегодня утром на момент открытия со стороны неконтролируемой территории перед КПВВ «Майорск» было 40 машин. Очевидцы сообщают, что скопление автотранспорта было на нулевом, но к 10 часам очередь начала выравниваться. Как всегда, перевозчики проезжают беспрепятственно или продают свои места. Со стороны Бахмута утром проезда ожидало больше 70 машин, движение среднее. Как правило, при небольшом количестве автомобилей , проверяют медленно. Перед самим КПВВ отдельной вереницей стоят мотоциклы и мопеды.
Пешеходная очередь большая со стороны неконтролируемой территории, но движение есть. Из Бахмута автобусы регулярно подвозят людей, но они быстро проходят проверку.
На КПВВ «Марьинка» особой нагрузки в эти дни тоже нет. По сообщению погранслужбы, утром проезда ожидало со стороны Донецка и в обратном направлении по 80 машин. Но на самом деле, общее количество транспорта из Донецка достигает 200 единиц авто.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, КПП, Майорск
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